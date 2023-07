Conheça a selecção portuguesa: Catarina Amado

Portugal joga neste domingo o primeiro jogo do Mundial.

A lateral direita da selecção nacional e do Benfica é uma das apostas recorrentes do seleccionador Francisco Neto. Com um currículo já longo nas selecções nacionais, que começou ainda na equipa de sub-17, Catarina Amado, de 24 anos, soma 25 internacionalizações pela principal equipa nacional.

Natural da Lousã (e com uma conterrânea também entre as eleitas presentes na Nova Zelândia — Ana Rute), Catarina Amado começou a dar pontapés numa bola bem cedo — aos quatro anos.

Nessa altura, Catarina Amado chorava para que o pai a levasse a ver os treinos do irmão, de seis anos. Por isso, foi precisamente com miúdos dois anos mais velhos que Catarina Amado se iniciou na modalidade.

Apesar de muito nova, Catarina confessa que sentiu algum preconceito por não ser suposto uma menina jogar futebol. Uma realidade exponenciada por viver num meio mais pequeno.

A experiência, contudo, em vez de a traumatizar ou a ter afastado da modalidade foi, pelo contrário, bem aproveitada. Foi com rapazes que foi alimentando a paixão pelo futebol até aos 14 anos e hoje em dia diz mesmo que se tivesse podido jogar mais tempo entre o sexo oposto teria gostado. À RTP confessou mesmo que “adorou” esse período.

Tanto tempo a enfrentar rapazes em campo deu-lhe uma atitude guerreira e desenvolveu-lhe o físico e quando passou a ter de jogar numa equipa exclusivamente feminina admite que notou a diferença, principalmente no receio de usar alguma força excessiva nas disputas de bola.

No Mundial, acredita que tudo é possível e vai ter três jogos para “usar o físico” que foi aprendendo a utilizar ao longo dos anos.