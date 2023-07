Dinis quer convencer toda a gente a não fazer mal a uma mosca (literalmente)

O mini-biólogo Dinis, de 11 anos, quer mesmo que saiba que as vidas de todos os animais importam. A motivação para criar o canal no Instagram, em Setembro do ano passado, veio da vontade de partilhar com outros miúdos - e também com adultos - que os animais importam e que, conhecendo-os, podemos perder o medo deles. E, quiçá, conviver. “A missão aqui é fazer com que as pessoas parem de matar animais e conhecer mais sobre a natureza”, explica-nos Dinis. Até os mosquitos mais chatos, reforça, têm o seu papel e a sua importância no nosso planeta.

