Vamos escolher um vinho?

Somos em regra um país de fanfarrões. Enchemos a boca com a qualidade única dos nossos vinhos, grande variedade de castas autóctones, diversidade e identidade das várias regiões, mas chegados à hora da verdade raramente somos capazes de escolher ou sugerir um vinho. Basta prestar um pouco de atenção ao que se passa à nossa volta nos restaurantes ou seguir a romaria das prateleiras nos supermercados.

Quando muito, a velha e absurda opção entre Verdes e maduros, Douro ou Alentejo. Dicotomias sem sentido nem objectividade, cujo mérito é apenas o da imediata demonstração dessa ausência de critério ou capacidade de escolha.

Preferimos também em muitos casos o engano dos preços. As falsas pechinchas e promoções. Não escolhemos, impingem-nos! É o "engana-me, que eu gosto", o efeito psicológico que consiste em ir ao encontro daquilo a que o espectador / consumidor está mais receptivo. Um efeito largamente estudado na política e que a grande distribuição – que responde por cerca de três quartos vendas de vinhos em Portugal – explora até à exaustão.

E nem se poderá concluir que se trata de ignorância ou falta de conhecimento. Somos um dos mais antigos produtores do mundo e as estatísticas recentes dizem até que somos os maiores consumidores. Nascemos, crescemos e socializamos rodeados pela tradição e cultura do vinho. E entendemos até para além da linearidade das castas. Os nossos vinhos são em regra resultado de uma enriquecedora mistura de castas, coisa que nem sempre acontece com os de países produtores mais recentes, o chamado novo mundo.

Experiência, por isso, não nos falta. Não somos novatos e no vinho, tal como em todas as questões de gosto pessoal, a experiência é a grande base de todo o entendimento.

Ora, se temos experiência e conhecimento, o que é que nos falta, então, para sermos capazes de escolher e sugerir um vinho? Diríamos que, sobretudo, falta-nos pensar. E o básico é simplificar. Assumir um pouco de auto-estima e critério próprio, ao contrário de pensar que são coisas para conhecedores e grandes especialistas.

Pensar é mesmo o primeiro passo, mesmo que isso signifique que, no consumo de vinho, além de fanfarrões sejamos olhados também como preguiçosos. E se pensarmos…

Básico é também entender que, mais do que uma bebida, os vinhos são sobretudo um elo essencial da gastronomia. São fonte de prazer e satisfação e servem para ajudar a que a comida nos saiba melhor. Há que pensar, pois, sempre na ligação entre vinho e comida. Porque é que este ou aquele vinho nos dá maior prazer? Ou então: porque é que com esta ou aquela comida este vinho sabe melhor?

O vinho nunca é uma verdade absoluta. É o companheiro, o complemento, para uma situação concreta. De forma que, quando vamos escolher, a questão central é saber para que é que o queremos, ou em que circunstâncias o podemos utilizar. E, com isto, logo à partida despistamos dois dos erros mais básicos e comuns: a escolha do vinho antes da opção pela comida; a compra desnecessária de vinhos atraídos apenas pelo preço.

Ninguém vai ignorar, é claro, que o preço é sempre um critério decisivo, não deve nunca é ser o ponto de partida.

Depois disto, de assumirmos um critério de alguma racionalidade na escolha do vinho, falta mesmo pouco para que cada um de nós se torne num verdadeiro especialista. Basta continuar a questionar e a questionar-se.

Perguntar, que é sempre a base do conhecimento – só os ignorantes é que não têm dúvidas. Coisas como saber de onde vem, como é feito, com que castas, volume de álcool, acidez e por aí fora. Depois disso, questionar porque é que os vinhos de determinados lugares e características sabem melhor em diferentes circunstâncias, com diferentes cozinhados e tipo de produtos. E com isso vamos criando padrões, adoptando critérios.

E, como o gosto é sempre pessoal, depressa concluirá que, afinal, há muito era já um especialista. Com a nossa cultura e tradição vínicas seculares, somos no fundo todos especialistas. Temos é que pensar, questionar e assumir as escolhas. Fernando Pessoa concluía até que "boa é a vida, mas melhor é o vinho". Mas é capaz de ter sido exagero seu!

O cinema vai à vinha

Para reforçar o sabor das noites de Verão, a Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes volta a promover este ano sessões de cinema ao ar livre, com exibição em diferentes quintas da região e nos jardins da Casa do Vinho Verde, no Porto, durante os meses de Julho, Agosto e Setembro. A ideia do ciclo Cinema na Vinha passa também por associar o conceito de terroir a um tipo de cinema que se centra num território particular e, embora a programação já vá a meio, há ainda muito para saborear. As exibições casam também com provas de vinhos, pois claro, numa programação que passa esta sexta-feira (21 de Julho) pela Casa do Vinho Verde (já esgotado), mas também amanhã, sábado, pela Quinta de Santa Cristina, em Celorico de Basto.

Sogrape abraça os Açores

A Sogrape distribui desde ontem, quinta-feira, 20 de Julho, os vinhos do produtor açoriano A Cerca dos Frades. Pela escassez de oferta no território continental, mas também pela reconhecida qualidade dos vinhos do arquipélago, esta é mesmo uma boa notícia para os enófilos. Por entre as normais referências aos atributos e carácter distintivo dos vinhos produzidos por Tito Silva na ilha do Pico, o comunicado que dá conta desta parceria reconhece que trazem também para a Sogrape os atributos distintos de frescura e acidez única dos vinhos açorianos.

Encantos no Douro

Se vinho e gastronomia sempre andaram de mãos dadas, o turismo está a tornar-se agora também parceiro fundamental. No Douro, o troço marginal da Nacional 222 entre a Régua e o Pinhão – que já foi considerada a estrada mais bonita do mundo para conduzir – parece agora também uma parada de estrelas da gastronomia. Depois do pioneiro DOC, de Rui Paula, também os restaurantes das quintas do Seixo (Vasco Coelho Santos), Tedo (irmãos Geadas) e Bonfim (Pedro Lemos) têm agora restaurantes liderados por cozinheiros com estrela Michelin. A rota gastronómica da marginal acrescenta agora na casa de campo The Vine House o novo restaurante Quinta de São Luiz by Chef Vítor de Oliveira, onde este promete explorar o conceito de cozinha de produto e o potencial agrícola da propriedade. O projecto junta aos vinhos da casa a um dos mais belos terraços sobre o Douro.

Fato de Gala para os Moscatéis da Bacalhôa

Coincidindo com mais uma distinção internacional, a Bacalhôa decidiu renovar a imagem dos seus moscatéis com o lançamento das novas colheitas. Um "fato de gala como manda o figurino", diz a empresa, dando conta também da última distinção internacional. Medalha de Ouro e Top 10 para o Bacalhôa Moscatel de Setúbal DO Superior 20 anos 2000 no concurso Muscats du Monde, depois de no ano passado ter sido galardoado como o melhor vinho licoroso no Concurso Vinhos de Portugal. Tal como a colheita do ano 2000, foi agora lançada a colheita de 2001, igualmente com "fato de gala".