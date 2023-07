Funcionários judiciais: problema num banco provoca atraso no pagamento de salários

Um número indeterminado de funcionários da justiça não viu cair na sua conta bancária o seu salário, como é costume ao dia 21 de cada mês. Haverá um problema no servidor de um banco usado por esses trabalhadores.

Nos tribunais portugueses trabalhavam no ano passado 10.204 pessoas, entre as quais 6.842 funcionários judiciais e 163 funcionários de outro tipo.

“O que sei é que não terá sido creditado o salário na conta bancária de algumas pessoas”, diz António Marçal, do Sindicato dos Funcionários Judiciais. “A indicação que tenho é que todos os processamentos foram feitos a tempo e horas pela Direcção Geral de Administração da Justiça [DGAJ].”

“Da parte da direcção geral está tudo em conformidade”, corrobora Carlos Almeida, do Sindicato dos Oficiais de Justiça. Haverá um problema no servidor de pelo menos um banco. Assim sendo, observa, o problema poderá afectar outros funcionários públicos e não apenas estes.

"De acordo com a informação apurada pela DGAJ, todos os pagamentos foram efectuados", afirma, por sua vez o Ministério da Justiça. "Por amostragem, o mesmo serviço concluiu que as situações assinaladas estão relacionadas com trabalhadores clientes de uma única instituição bancária. Assim, está em causa um problema interno do próprio banco."