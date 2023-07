Circulação interrompida na Linha Verde do metro de Lisboa

A circulação na Linha Verde do Metro de Lisboa está, na manhã desta sexta-feira, momentaneamente interrompida. Segundo uma nota divulgada na página oficial do Metropolitano de Lisboa, uma avaria na sinalização motivou a decisão de paralisar as composições do metro.

Não é ainda possível prever quanto tempo durará esta interrupção, com o Metropolitano de Lisboa a prever que esta "poderá ser prolongada".

"Devido a avaria na sinalização, a circulação está interrompida. De momento, não é possível prever a duração da interrupção, que poderá ser prolongada. Agradecemos a sua compreensão", pode ler-se na nota informativa.

A Linha Verde serve 13 estações, ligando Telheiras ao Cais do Sodré. Ao longo desta rota há dois pontos de ligação com outras linhas: Baixa-Chiado (Linha Azul) e Alameda (Linha Vermelha).