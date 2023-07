TAP e desgaste do Governo ensombram Conselho de Estado

Depois do tempo próprio do Parlamento, com o debate anual do estado da nação, o Presidente da República chama a si o momento político para uma avaliação da governação socialista, ao convocar o Conselho de Estado para esta sexta-feira. Em cima da mesa estará não só o dossier da TAP, mas também outras preocupações como a solução para as carreiras dos professores ou a reorganização do sistema de saúde, sem esquecer os escândalos que continuam a desgastar o executivo. Se podem ser esperadas críticas de alguns conselheiros, a reunião não é feita nas costas dos socialistas: à mesa estarão o primeiro-ministro e o presidente do PS. Fora do cenário imediato está, para já, a dissolução da Assembleia da República.

