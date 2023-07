Corte do crédito horário às escolas

A generalidade dos professores que trabalha directamente com os alunos em turmas quase sempre lotadas é quem sente com todo o peso as agruras da profissão e o ónus do esforço associado. Também se lhes aponta implicitamente as responsabilidades em situações de quebra de sucesso. Quando algum desses profissionais não pode comparecer, transparecem de imediato os sinais, constituindo-se assim o garante do sistema. Deveria haver um alívio desta sobrecarga através da redução do número de alunos por turma e a afectação de mais docentes para estas funções, em vez de se investir num tipo de trabalho muitas vezes diluído e pouco rentabilizado, contribuindo assim para uma maior equidade na distribuição de funções.

José M. Carvalho, Chaves

O microfone de Lucília Gago

No artigo de ontem, João Miguel Tavares atira-se à procuradora-geral da República por não se pronunciar sobre a investigação do DIAP ao PSD. Em primeiro lugar, é de relevar que são os próprios comentadores e jornalistas a promover a existência de duas justiças, para pobres e para ricos. Se fosse o “Rio dos Anzóis” ninguém ligava, mas como é o “Rio do Partido”, já tinha que se explicar.

Para mim o problema não está no que deve ou não dizer a procuradora-geral, o problema está em o Ministério Público (MP) não ter um gabinete de imprensa eficaz que, dentro da lei em vigor, pudesse explicar e informar o que se passa nos processos de investigação, até para exercer o contraditório perante os senhores advogados de defesa, a quem a lei permite dizer tudo o que lhes vem à cabeça. A crítica que deve ser feita a Lucília Gago é a de não proporcionar a exigência de um bom gabinete de comunicação, e não de comentar ou não um caso concreto do senhor que esteve a dormir três horas até abrir a porta à PJ.

António Lamas, Montijo

Uma contradição que não surpreende

Geralmente, leio o que escreve o sr. presidente da Associação Sindical dos Juízes (ASJ). Fui fundador de um sindicato há muitos e muitos anos. Tive, por isso, tempo de reflectir sobre o papel dos sindicatos. Compreendo mal o sindicalismo nos órgãos de soberania e não entendo a defesa que o presidente da ASJ faz da sua classe. O desprestígio que, hoje, tem a magistratura tem de ser pensado, procurando as razões dessa situação. O objectivo de um sindicato é, sobretudo, prestigiar a classe que defende e não desculpabilizá-la. O presidente da Associação Sindical dos Juízes, no texto que publicou no PÚBLICO de quarta-feira, não põe de lado possíveis ligeirezas na investigação que levou a Judiciária a casa de Rui Rio, mas ao mesmo tempo desculpa-a e termina com considerações deselegantes sobre o antigo dirigente do PSD. Parece-me que resvalou para alguma arrogância e não me parece ter conseguido a melhor forma de mostrar a sua isenção. O seu texto acaba por, de certa forma, dar razão a Rui Rio: respeitando a autonomia e independência da justiça, tem de ser encontrada uma forma de a regular e avaliar que saia do espírito corporativo.

João Baptista Magalhães, Folhada, Marco de Canaveses