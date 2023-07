A balada dos Blur. Damon Albarn e Graham Coxon em entrevista

"Não, não, não, não. Isto não é sentimental nesse sentido", diz Damon Albarn, óculos de sol, camisa crepe rosada, chá de menta e cigarros de enrolar, na entrevista ao Ípsilon, partilhada com Graham Coxon. A conversa, o novo disco, The Ballad of Darren, e os concertos que a banda tem dado (vimos dois: no Primavera Sound, no Porto, e no Estádio de Wembley, em Londres) estão aí para o desmentir. Sim, sim, sim, sim: isto é sentimental. Afinal de contas, são os Blur, banda de várias gerações e vários hinos a quem tantos entregaram os corações, com um novo disco, talvez o "último".

Vocês vão envelhecer como casal.

Damon: Bom, nós podíamos ter sido um casal em tempos. Mas divorciámo-nos de ser um casal.

O que são agora? Um ex-casal?

Damon: Não, somos só grandes amigos! Ele [Coxon] é o meu amigo mais antigo. É literalmente o meu amigo mais antigo.

A entrevista, conduzida por Inês Nadais, está cheia destes momentos deliciosos, reveladores. Outro, de Graham Coxon: "Eu cresci – desde muito, muito cedo, acho que antes mesmo de ser adolescente – a tentar descobrir exactamente o que o Damon está a tentar comunicar em cada canção, e a tentar veiculá-lo através de um instrumento, a guitarra, que nem sempre quero usar como uma guitarra… A minha tarefa é fazer sons que, se tudo correr bem, acabarão por conectar-se com o que está a acontecer na canção. E não sei se acertamos sempre, mas é para isso que nos esfalfamos."

Num exclusivo online, a redacção do Ípsilon ainda escolheu as 20 "melhores" canções dos Blur – missão impossível numa banda de canções que marcam os últimos 30 anos.

Não há telenovela, só maravilhamento, nas canções de Silvana Estrada. Desde que lançou Marchita em 2022, tornou-se uma das mais notáveis vozes da música mexicana. Actua sábado no Festival Músicas do Mundo, em Sines, seguindo para Porto e Lisboa. Além de Estrada, num dossier FMM, temos entrevistas com os Bab L’Bluz e Rokia Koné.

Dias antes da morte de Milan Kundera chegaram-nos dois ensaios férteis para o seu pensamento. Um Ocidente Sequestrado traz inquietações do escritor que ecoam na actualidade – tempos em que a Rússia e o Ocidente se voltam a enfrentar, tempos de fragmentação cultural, de algum impasse existencial – quase como profecias.

"Pois, sabe que tem razão, parece que agora todo o cinema que aparece nos festivais vindo de Espanha é feito por mulheres… Mas onde é que estão os homens?", pergunta Estibaliz Urresola Solaguren, já no final da conversa com Jorge Mourinha. 20.000 Espécies de Abelhas, a primeira longa-metragem da cineasta basca, está esta semana nas salas portuguesas (tal como Barbie e Oppenheimer).

E há mais neste Ípsilon, dos livros de Richard Powers e Harrie Lemmens (um holandês às voltas por Lisboa) à música de Acácia Maior, Arthur Russell e Maya Dunietz e Emahoy Tsegué-Maryam Guèbrou, da escultura de Ana Santos às fotografias de Patrícia Mamona por José Pedro Cortes.

Boas leituras!

Siga-nos no Spotify