Mundiais, Europeu e, sim, regressa o futebol nacional

É do outro lado do mundo, a horas pouco habituais, que a selecção portuguesa feminina de futebol participa, pela primeira vez na sua história, num Mundial. A estreia lusa na competição será já neste domingo, às 8h30, contra os Países Baixos, vice-campeãs mundiais, favoritas no encontro e até candidatas ao título.

As portuguesas têm tudo a ganhar e nada a perder. Num grupo em que para além das neerlandesas estão também os Estados Unidos (actuais campeãs mundiais) e o Vietname, a selecção nacional vai tentar surpreender e apurar-se para os oitavos-de-final.

Depois do jogo de domingo, Portugal volta a jogar quinta-feira, à mesma hora, perante o Vietname e no dia 1 de Agosto contra os EUA.

No futebol nacional, os principais clubes portugueses vão fazendo os seus jogos de pré-época. Na próxima semana, o Benfica, para além do embate desta sexta-feira com o Celta de Vigo, tem ainda previsto um jogo com o Burnley (na terça-feira).

O FC Porto joga neste sábado com o Cardiff, na terça-feira com o Wolverhampton e na quarta-feira com o Estrela da Amadora. O Sporting tem previstos duelos com Portimonense e Real Sociedad na terça-feira, enquanto o Sp. Braga defronta o Bristol neste sábado, a Roma na quarta-feira e o Nice no próximo sábado.

Mas para além destes jogos particulares, o futebol nacional a sério, de clubes, regressa já nesta sexta-feira, com os jogos a prolongarem-se até segunda-feira. Vários emblemas da I e II Ligas entram em campo para disputarem a primeira fase da edição desta época da Taça da Liga. Aqui encontra o calendário e os horários das transmissões televisivas.

E como nas competições europeias também já se joga a sério, segunda-feira será feito o sorteio da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência, o que quer dizer que o Arouca ficará a conhecer o seu opositor na prova.

Longe dos relvados também há outros Mundiais a acompanhar. O de natação decorre no Japão e começam neste fim-de-semana as provas mais tradicionais na piscina de Fukuoka. As atenções portuguesas centram-se no prodígio Diogo Ribeiro cujos desempenhos nos últimos tempos permitem sonhar com subidas ao pódio.

Nos desportos motorizados, a Hungria recebe a 12.ª etapa do Mundial de Fórmula 1 e se a tradição se mantiver, Budapeste será mais um cenário da hegemonia de Max Verstappen na modalidade. Já fora das pistas mas nas estradas estreitas e florestais da Estónia já está em curso o rali daquele país báltico, oitava etapa do Mundial de ralis.

Ainda sobre rodas mas a velocidades mais moderadas, Vingegaard prepara-se para se consagrar vencedor da Volta a França em bicicleta pelo segundo ano consecutivo. O dinamarquês impôs-se a Pogacar e restante concorrência e terá no domingo a sua jornada de consagração, salvo algum imponderável nas duas últimas etapas.

Por fim, e ainda sobre rodas, ou sobre patins, melhor dito, Portugal tem a hipótese de festejar, no sábado o seu 22.º título de campeão europeu de hóquei em patins. Os hoquistas portugueses ultrapassaram a França e vão defrontar a Espanha ou a Itália na final da prova, disputada na Catalunha (o jogo ainda decorria à hora de envio desta newsletter).

