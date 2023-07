Governo francês “mais político” após remodelação

O Governo francês teve, esta sexta-feira, a primeira reunião após uma remodelação em que, segundo o diário Le Monde, foram afastados os ministros que não eram políticos, substituídos por políticos, eleitos, mais experientes.

O que o diário francês qualifica como “o falhanço” destas figuras “não políticas” que estavam nos cargos desde 2022, levou agora a uma abordagem diferente do Presidente Emmanuel Macron, que cinco anos antes havia declarado preferir “amadores” a “apparatchicks eternos”, para justificar trazer para o executivo figuras da sociedade civil.

Durante quatro dias – e noites – o Presidente e a primeira-ministra, Elisabeth Borne, deliberaram sobre a remodelação, tendo em conta a necessidade de manter o equilíbrio entre os três partidos da coligação, o Renascimento, de Macron, o Horizontes, e o Movimento Democrata (MoDem).

Macron e Bourne promoveram cinco deputados da sua coligação, mas o diário francês nota que não houve pastas para o partido de direita Os Republicanos. Macron teria a esperança de reforçar o seu apoio parlamentar, em especial porque o Governo poderá enfrentar uma moção de censura no Outono, altura em que está marcada a discussão de uma lei de imigração e ainda o Orçamento do Estado.

Segundo uma fonte do Eliseu, citada pelo Le Monde, o Presidente e a primeira-ministra levaram a cabo uma “avaliação” dos ministros de acordo com dois critérios, a capacidade de concretizar reformas e a capacidade de as apresentar perante o povo francês. “Não estamos a mudar a linha política, estamos a apostar em personalidades”, disse a mesma fonte.

Macron tem tido dificuldades no seu segundo mandato, com crises internas incluindo meses de protestos contra uma reforma das pensões e os vários dias de motins após um polícia ter morto, com um tiro, um adolescente de origem argelina e marroquina numa operação stop.

A Reuters aponta como maior mudança a do Ministério da Educação, de onde sai Pap Ndiaye, historiador, especialista em segregação racial nos Estados Unidos, que se tinha tornado num alvo de ataques de extremistas de direita e conservadores. No cargo ficará Gabriel Attal, até agora responsável pela pasta do Orçamento. Attal é uma estrela em ascensão entre os apoiantes de Macron, tornando-se em 2018, quando entrou no Governo aos 29 anos, no mais jovem ministro de França.

Para o Ministério dos Assuntos Urbanos foi nomeada Sabrina Agresti-Roubache, deputada originária de Marselha. A Saúde ficará a cargo de Aurelien Rousseau, que era chefe de gabinete de Borne e antes disso geriu a autoridade de saúde de Paris durante a pandemia da covid-19, lembra a agência Reuters.

Em várias pastas de peso, no entanto, mantêm-se os mesmos responsáveis: o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, a ministra dos Negócios Estrangeiros, Catherine Colonna, e o ministro do Interior, Gérald Darmanin.