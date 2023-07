Lisboa oferece calculadoras gráficas a alunos do 10.º ano e reduz preço das refeições escolares

A Câmara Municipal de Lisboa (CML) aprovou, esta sexta-feira, por unanimidade, em reunião de vereação, a atribuição de uma máquina calculadora gráfica a todos os alunos do 10.º de escolaridade, a frequentar estabelecimentos de ensino da capital, e que delas venham a necessitar em exames nacionais. A medida, apresentada pelo Bloco de Esquerda, prevê a disponibilização de equipamentos de acordo com a lista de máquinas de calcular do Ministério da Educação passíveis de serem utilizadas nos exames finais nacionais de Física e Química A, de Matemática A, de Matemática B e de Matemática Aplicada às Ciências Sociais.

Na mesma reunião extraordinária da vereação, foram também aprovadas duas propostas relativas ao custo as refeições escolares, ambas por unanimidade. A proposta do PS garante uma redução de 50% no valor cobrado pela autarquia nas refeições escolares dos alunos dos jardins-de-infância e de todos os ciclos da escolaridade obrigatória. E uma outra do PCP assegura refeições escolares durante as interrupções lectivas.

A oferta dos equipamentos, que se insere na política de Acção Social Escolar (ASE) do município, prevê a entrega de cerca de 4400 máquinas calculadoras avaliadas em cerca de 100 euros, retirando assim o encargo dos agregados familiares. O que implicará um gasto de aproximadamente 440 mil euros por parte da autarquia lisboeta. Tal investimento, apesar de se aplicar a todo os alunos inscritos naquelas disciplinas no ano lectivo de 2023/2024, apenas terá aplicação prática em Janeiro por questões orçamentais. Ou seja, o gasto será integrado na lista de despesas do município para o próximo ano.

A medida resulta do entendimento entre o Bloco e o executivo liderado por Carlos Moedas (PSD), e foi acompanhada pelos votos favoráveis de todos os vereadores. O processo foi negociado, durante esta semana, entre os gabinetes das vereadoras Beatriz Gomes Dias (BE) e Sofia Athayde (CDS-PP), a titular das pastas da Educação e dos Direitos Sociais, tendo conhecido alguns avanços e recuos em relação à abrangência da proposta. Em cima da mesa chegou a estar a atribuição de uma máquina calculadora não apenas aos alunos dos 10º, mas também aos do 11º e 12º ano dos escalões A e B.

A entrega deste material escolar obrigatório representa assim um reforço das medidas de Acção Social Escolar, depois de o Bloco ter considerado insuficiente a simples manutenção dos apoios proposta pelo gabinete de Sofia Athayde. “Numa autarquia que teve resultados positivos em 2022, o que equivaleria a lucro, se fosse uma empresa, e num momento em que a crise inflacionária ainda penaliza as famílias, era importante tomar esta medida”, diz ao PÚBLICO a vereadora Beatriz Gomes Dias.

A bloquista lembra ainda que, no passado mandato, onde o partido tinha este pelouro, se “avançou todos os anos com novas medidas de ASE, nomeadamente a gratuitidade das refeições para os escalões A e B do 1º ao 12º ano, gratuitidade das fichas de apoio e manuais escolares, reforço das medidas de suporte à aprendizagem e inclusão para alunos com necessidades educativas especiais”.

Num comunicado enviado à comunicação social, o gabinete dos vereadores do PS, salienta que a sua proposta agora aprovada de redução para metade do valor das refeições escolares “visa responder à diminuição do rendimento disponível de várias famílias com filhos em idade escolar”, num contexto “da crise inflacionista que atravessa a Europa e o país”. Tal como a medida referente às calculadoras, as que dizem respeito às refeições escolares entrarão em vigor o novo orçamento da autarquia e serão depois reavaliadas para uma eventual manutenção no ano lectivo 2024/25.

Notícia editada às 13h24. Clarifica que as calculadoras são "gráficas" e não "científicas".