Estratégia de Segurança Urbana cria programa de segurança para o Ensino Superior

Documento com 53 medidas foi aprovado em Conselho de Ministros esta sexta-feira. Videovigilância com alarmes é uma das políticas públicas que apostam na prevenção da criminalidade e na proximidade.

O policiamento de proximidade é uma das apostas da Estratégia Integrada de Segurança Urbana (EISU), aprovada esta sexta-feira em Conselho de Ministros, estando prevista a aquisição de mais unidades móveis de atendimento e visibilidade e acções de patrulhamento coordenadas com as polícias municipais. Além da continuação do já “velhinho” programa Escola Segura e do mais recente Idosos em Segurança, haverá agora um programa chamado Ensino Superior Seguro e o policiamento de proximidade será alargado às residências universitárias.