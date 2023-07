7 dias, 7 fugas: festas à antiga e os doces de sempre, com o vagar para desfrutar

Um mercado medieval, uma festa galaica, piratas à solta, cinema ao ar livre, arte doce e serões no museu dão corpo à agenda dos próximos dias.

Sábado, 22: Óbidos entra n’A Guerra das Rainhas

É de olhos postos num escândalo de bigamia do século XIII que Óbidos torna a vestir o traje medieval. Nesta que é uma das reconstituições históricas mais concorridas do país, A Guerra das Rainhas serve de mote ao programa que, neste ano, dá uma “aula viva” de História sobre a disputa entre D. Matilde II e D. Beatriz de Castela, ambas casadas com D. Afonso III.

Cortejos, artesãos, ofícios, tabernas, acampamentos, performances teatrais, trovadores, falcoaria, vendedores ambulantes, dança, música, torneios e espectáculos de fogo são algumas das propostas do Mercado Medieval.

As portas estão abertas até 30 de Julho, das 17h às 24h (segunda a quinta), das 17h às 2h (sexta), das 11h às 2h (sábado) e das 11h às 24h (domingo). A entrada custa 10€ (8€ para crianças dos quatro aos 11 anos).

Domingo, 23: Esposende em Galaicofolia

Com “muitas saudades” e “mais alegria”, está de volta ao Castro de S. Lourenço de Esposende a festa galaica. Os três anos de interregno deram força ao manifesto da iniciativa, que nasceu pelas mãos da autarquia para dar a conhecer e preservar o património da terra.

Aos “2000 anos de festa” que servem de base à tradição da Galaicofolia, juntam-se, nesta edição, momentos como o cortejo de vestais com oferendas ao imperador, a revolta dos brácaros, a luta com os legionários, o ritual da Queimada Galaica ou o casamento de “uma moça galaica com um colono romano”. Bombos, malabaristas, gladiadores, saltimbancos, danças panteístas, teatro de fogo, jogos, artes e ofícios e um Mercado Galaico-Romano compõem o cardápio.

De 20 a 23 de Julho, com entrada livre.

Segunda, 24: em Viseu, cinema ao centro

Praça D. Duarte, Museu Nacional Grão Vasco e Parque de Merendas Nogueira de Côta. São estas as coordenadas do ciclo Cinema na Cidade, promovido pelo Cine Clube de Viseu com o apoio do município.

O centro histórico serve então de tela a sessões de cinema ao ar livre, onde o compromisso com o público se serve com sete serões e dez filmes, apontados a todas as idades.

O Gato das Botas: O Último Desejo, de Januel Mercado e Joel Crawford, abre a cortina no dia 24. Estrada Fora de Panah Panahi, Ice Merchants de João Gonzalez, Asteroid City de Wes Anderson, A Última Sessão de Peter Bogdanovich, O Circo de Charlie Chaplin e Yoon de Ricardo Falcão e Pedro Neto são outros dos títulos em cartaz.

Até 30 de Julho, sempre às 21h30 e com entrada livre.

Terça, 25: Olhão a ver piratas

Os corsários estão de volta à cidade algarvia. A culpa é do Festival Pirata que, durante cinco dias, torna a conquistar o Jardim Patrão Joaquim Lopes, na zona ribeirinha olhanense.

A piscar o olho ao quotidiano de tempos passados e ao imaginário colectivo da bandeira preta com tíbias e caveira, por ali andam animações, recriações, artes performativas, rábulas, música, dança, fogo e outras artes circenses.

De 25 a 29 de Julho, a partir das 18h, com entrada livre.

Quarta, 26: Arte Doce em Lagos

Doce fino (bolinhos de massapão à base de amêndoa), Dom Rodrigo, morgado e doce de figo. Estas são algumas das estrelas na montra da Feira Concurso Arte Doce, que volta a montar a banca no Complexo Desportivo de Lagos, entre 26 e 30 de Julho.

Nesta que é a 34.ª edição do certame, a prestar honras aos 450 anos da elevação a cidade, é Lagos – Passado, Presente e Futuro que tempera o programa. Cumprindo a tradição de anos anteriores, há uma região em destaque: este ano, a convidada é a Beira Litoral e a organização não promete menos do que “comer e chorar por mais”.

Doçarias à parte, a festa faz-se com artesanato, tasquinhas, produtos regionais, showcookings, actividades para os mais novos e a música de Xutos e Pontapés, Vitor Kley, Wet Bed Gang e Carminho, entre outros.

Todos os dias, das 18h às 24h, com entrada gratuita.

Quinta, 27: em Lisboa, há teatro nas ruínas

A ideia não é novidade e tem créditos firmados nas noites de Verão do Museu Arqueológico do Carmo (Lisboa).

Depois de Muito Barulho por Nada de William Shakespeare, levado à cena em 2022, a Ar de Filmes / Teatro do Bairro põe em palco Os Gigantes da Montanha de Luigi Pirandello (1867-1936).

A peça dentro do teatro, que tanto aborda a arte como a sua representação, foi a última que o dramaturgo italiano escreveu (deixou-a inacabada) e descreveu como “a tragédia da poesia neste brutal mundo moderno”. Esta versão encenada por António Pires parte da tradução de Luís Miguel Cintra e conta no elenco com Adriano Luz, Alexandra Rosa, Alexandre Jerónimo, Cassiano Carneiro, Catarina Vicente, David Almeida, Graciano Dias, João Araújo, João Veloso, João Sá Nogueira, Mariana Branco e Sofia Marques.

Em cena de 26 de Julho a 19 de Agosto, com sessões de segunda a sábado, às 21h30, e bilhetes a 16€.

Sexta, 28: no Porto, serões no museu

O Museu do Carro Eléctrico, no Porto, volta a abrir portas a visitas nocturnas. Agendadas para as últimas sextas-feiras de Julho, Agosto e Setembro (respectivamente nos dias 28, 25 e 29, das 20h às 21h30), convidam o público a entrar numa incursão teatralizada à exposição permanente do museu instalado na antiga central termoeléctrica de Massarelos.

Dinamizada pelo Serviço Educativo e pensada para todas as idades (com recomendação para maiores de oito anos), a actividade dá a conhecer “século e meio de história dos transportes do Grande Porto”, revelam em comunicado.

A inscrição custa 12€ (8€ para crianças até aos 12 anos) e pode ser feita através dos contactos 226 158 185 ou servicoeducativo.mce@stcp.pt.