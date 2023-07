Sexta na TV: Lynch\Oz, o Bandido e romance

CINEMA

Seduz-me Se És Capaz

Cinemundo, 20h50

O título em português não será a melhor descrição desta subvalorizada comédia romântica com Charlize Theron e Seth Rogen. Fred Flarsky (Rogen) é um jornalista que, devido à sua escrita arrebatada e política, está novamente desempregado. Um dia, por acaso, encontra Charlotte Field (Theron), que em tempos foi sua babysitter mas que hoje se transformou numa das mais influentes mulheres nos EUA. De secretária de Estado, ela quer concorrer à presidência. Contente por voltar a vê-lo, Charlotte contrata Fred, que a conhece há várias décadas, para escrever os seus discursos e para os transformar em algo menos solene do que o habitual. Contudo, o que parecia ser uma parceria estritamente profissional depressa vai dar lugar a algo mais. Realizada por Jonathan Levine (50/50). Com June Diane Raphael, O'Shea Jackson Jr. e Ravi Patel no restante elenco.

Bandido

TVCine Top, 21h30

Depois de conseguir escapar airosamente de uma cadeia no Michigan (EUA), Robert Whiteman refugia-se no Canadá, onde pretende levar uma existência pacata e discreta. Lá, conhece Andrea, uma assistente social ignorante do seu passado, por quem se apaixona. Empenhado em proporcionar uma vida de conforto a Andrea, Robert envolve-se numa parceria com Tommy Kay, um criminoso reputado na zona, dando início a uma série de assaltos extraordinariamente bem-sucedidos. Robert acaba viciado na adrenalina que eles proporcionam. Inspirado na história real de Gilbert Galvan Jr., que detém o recorde de roubos consecutivos no Canadá, este filme de acção tem realização de Allan Ungar e interpretações de Josh Duhamel, Elisha Cuthbert, Nestor Carbonell e Mel Gibson.

Imperdoável

Hollywood, 2h00

Um western realizado, produzido e interpretado por Clint Eastwood, Imperdoável é a história de William Munny (Eastwood), um caçador de prémios retirado que aceita com alguma relutância um último trabalho para poder sustentar os filhos. Munny é contratado para matar dois homens que desfiguraram uma prostituta numa cidade dominada por Daggett (Gene Hackman), um xerife com um sentido de justiça e de moral muito particulares. O grande vencedor dos Óscares em 1993: nomeado para nove estatuetas, recebeu as duas mais importantes, Melhor Filme e Melhor Realizador, e ainda a de Melhor Montagem e Melhor Actor Secundário, que distinguiu a interpretação de Hackman.

Clonaram o Tyrone

Netflix, streaming

Jamie Foxx, John Bodega e Teyonah Paris juntam-se neste filme para a Netflix realizado por Juel Taylor. Aqui, num thriller que une ficção científica a histórias de mistério, um trio terá de investigar uma série de eventos estranhos que estarão ligados a uma conspiração na sua própria vizinhança que envolve um laboratório onde fazem experiências na população.

SÉRIES

Blue Bloods

Fox Crime, 22h

Estreia a 13.ª temporada desde série dramática sobre uma família com várias gerações de polícias, cada uma dedicada ao cumprimento da lei em Nova Iorque. Frank Reagan (Tom Selleck) é o patriarca e comissário da polícia. O seu filho mais velho, Danny (Donnie Wahlberg), não será o mais escrupuloso no uso das suas tácticas com a parceira Maria Baez (Marisa Ramirez), mas é um homem experiente e veterano de guerra. Na nova temporada, este duo terá novos crimes a investigar, bem como um novo amigo.

Negociador

Prime Video, streaming

Estreia desta série original brasileira protagonizada por Malvino Salvador e Barbara Reis, César Mello, Emilio de Mello e Guilherme Paiva. Salvador é o capitão Gabriel Menck, o negociador da polícia titular, com a responsabilidade de tratar do resgate de reféns, sempre que há situações críticas em São Paulo.

DOCUMENTÁRIOS

Lynch\Oz

TVCine Edition, 22h

Continua o especial de documentários Bastidores do Espectáculo, desta vez com um filme sobre a ligação do realizador David Lynch a um clássico que talvez se considere, à primeira vista, uma improvável inspiração: O Feiticeiro de Oz. Quer seja pela temática, quer seja pelas pistas visuais como os sapatos vermelhos. Alexandre O. Philippe realiza e tem a ajuda de cineastas como John Waters ou Jaryn Kusama nesta exploração.

Alasca: Os Primeiros Habitantes

National Geographic, 22h55

Estreia da segunda temporada desta série documental que explora as tradições de uma família nativa do Alasca, ao longo de todas as estações.