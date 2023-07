Danny Elfman, conhecido compositor de Hollywood, foi acusado de assédio sexual

Colaborador assíduo de Tim Burton e autor da banda sonora de Os Simpsons, um dos compositores mais prolíficos nas áreas do cinema e da televisão, nega todas as acusações.

O compositor norte-americano Danny Elfman, autor da icónica banda sonora de Os Simpsons e de músicas para filmes como O Estranho Mundo de Jack, Men In Black ou Homem-Aranha, ou, mais recentemente, para a série Wednesday, da Netflix, está a ser processado por não ter pagado parte de uma indemnização a uma alegada vítima de assédio sexual, resultado de um acordo de 830 mil dólares (cerca de 740 mil euros) assinado há cinco anos.

O acordo de confidencialidade assinado entre Danny Elfman, 70 anos, e a também compositora Nomi Abadi, 35 anos, que conheceu o antigo líder da banda Oingo Boingo em 2015, foi revelado pela revista Rolling Stone.

Elfman já arrecadou dois prémios Emmy e um Grammy. Foi nomeado 14 vezes para estes prémios da indústria musical norte-americana e obteve quatro nomeações para os Óscares.

Segundo os documentos relativos à quebra de contrato obtidos pela revista junto do Tribunal Superior de Los Angeles, Elfman "concordou resolver a disputa" comprometendo-se a fazer uma série de pagamentos parcelados "ao longo de cinco anos, totalizando 830 mil dólares". O compositor, segundo se lê no processo judicial, não pagou duas parcelas de 42.500 dólares, a primeira em Julho de 2019 e a segunda em Julho de 2021.

Embora a queixa relativa à quebra de contrato não inclua pormenores sobre a acusação de assédio, a Rolling Stone avança, citando um relatório policial, que dirá respeito a uma situação de “exposição indecente”. Nomi Abadi acusou o compositor de ser ter masturbado várias vezes à sua frente, sem o seu consentimento, durante mais de um ano.

Através dos seus advogados, Danny Elfman negou à revista todas as alegações de Abadi, contrapondo que teria sido a compositora a tentar manter uma relação romântica com ele. Vendo os seus avanços rejeitados, argumenta Elfman, Abadi decidiu retaliar.

"Como é que respondo a acusações tão graves que, perante elas, ser inocente não é uma defesa válida? É excruciante pensar que uma carreira de 50 anos pode ser destruída no intervalo de um único ciclo noticioso, em resultado de alegações cruéis e totalmente falsas de má conduta sexual", afirma no depoimento enviado pelos advogados. “Não fiz nada de indecente ou de errado e os meus advogados estão prontos a provar que estas acusações são falsas. Esta é a última vez que me pronuncio sobre este assunto".

Num outro esclarecimento, os advogados defenderam que o acordo inicial foi uma reacção ao movimento #MeToo: "Quando confrontado com as ameaças da outra parte de vir a público com mentiras no auge do movimento #MeToo, [Elfman] enfrentou a escolha impossível entre chegar a acordo para continuar a sua carreira e ganhar a vida para sustentar a sua família, ou decidir lutar pela verdade, no que na altura era uma batalha invencível — Danny escolheu a sua família", diz o representante.

O processo esclarece que os montantes em falta não estarão relacionados com pagamentos pessoais a Abadi, mas com dinheiro para uma fundação de caridade não especificada, criada com parte das verbas do acordo. Abadi, uma activista do movimento #MeToo, fundou a Female Composer Safety League, uma organização destinada a proteger as mulheres compositoras.

A queixosa, que não é citada directamente na investigação da Rolling Stones, classificou, através do seu advogado, os comentários de Elfman como "directamente contrários à posição que manteve no litígio subjacente e ao registo de provas".

Danny Elfman, casado com a actriz Bridget Fonda, é apontado pelos media norte-americanos como um dos compositores mais prolíficos do cinema e da televisão, tendo começado a sua carreira musical no início dos anos 1980 como vocalista e compositor da banda New Wave Oingo Boingo, antes de se dedicar às bandas sonoras. Desde 1985, ano em que começou a sua carreira em Hollywood com a ajuda de Tim Burton (A Grande Aventura de Pee Wee), já compôs quase 100 filmes, incluindo vários sucessos de bilheteira, o que faz dele um dos compositores mais bem-sucedidos comercialmente na indústria do cinema.