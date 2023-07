"Achar que boas políticas vão convencer as pessoas é um erro das democracias liberais"

No segundo episódio da série ReImagine Talks, o sociólogo e professor universitário espanhol Manuel Castells explora a crise da democracia liberal e a forma como os meios digitais e as redes sociais mudaram a nossa relação com o poder e com as instituições que o administram. “Nós aceitámos o advento da Internet como uma tecnologia de liberdade e é uma tecnologia libertadora. Apenas nos esquecemos que livre nem sempre tem um bom significado”, afirma.

“As empresas estão interessadas em mais e mais tráfego e é nisso que a polarização as ajuda”, argumenta Castells, e defende que as redes sociais não são a causa, mas actuam como um catalisador de tensão e agitação social e política, o que contribui para a crescente falta de confiança em todas as instituições democráticas. “As redes sociais, em vez de serem uma ágora electrónica, tornaram-se num campo de batalha entre diferentes projectos ideias e manipulações”, diz o sociólogo.

Este é o segundo episódio da série ReImagine Talks, um videocast lançado pelo think tank Re-Imagine Europa em colaboração com os jornais Der Standard, Il Sole 24 Ore, La Vanguardia, LeSoir, Rzeczpospolita e Público. O projecto, que conta com a participação de alguns dos pensadores mais influentes do nosso tempo, propõe-se a explorar conceitos-chave que definem a forma como entendemos o mundo em que vivemos. O videocast é apresentado por Erika Stäel von Holstein e Luca de Biase, respectivamente, a CEO e o director de Investigação da Re-Imagine Europa.

