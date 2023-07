Três agentes da PSP do Porto detidos por suspeitas de tráfico de droga

A PSP deteve esta quinta-feira três agentes do Comando Metropolitano do Porto. A notícia é avançada pela RTP na manhã desta quinta-feira e foi confirmada pelo PÚBLICO junto do gabinete de relações públicas do Comando Metropolitano do Porto da PSP.

Segundo a PSP do Porto, os detidos estão indiciados pelos crimes de tráfico de estupefacientes, peculato e prevaricação, conforme informa em comunicado entretanto enviado às redacções. "

"A PSP determinou de imediato a instauração de procedimento disciplinar", lê-se ainda.

As detenções resultam de uma investigação da Divisão de Investigação Criminal, informa ainda o mesmo gabinete, sem adiantar há quanto tempo decorria. No âmbito desta investigação foram realizadas três buscas domiciliárias no cumprimento de mandados de detenção fora de flagrante delito.

Os três detidos serão presentes a um juiz ainda esta quinta-feira para primeiro interrogatório e o inquérito está em segredo de justiça, confirma a PSP.