As frases que marcaram o debate do estado da nação

O PÚBLICO seleccionou algumas das frases mais marcantes do debate do estado da nação, que decorreu esta quinta-feira na Assembleia da República, ao longo de mais de quatro horas, e que opôs a visão do Governo e do PS de "crescimento" do país à de "empobrecimento" por parte da oposição.

“Temos sido os pais e as mães do maior ciclo de crescimento do país nas últimas décadas” — António Costa, primeiro-ministro, em resposta ao PSD

“As oposições só têm uma prioridade: o combate ao Governo (...). Por isso, nada propõem e tudo criticam” — António Costa, primeiro-ministro, sobre a forma como os partidos da oposição têm actuado

“Os portugueses e as portuguesas vivem melhor porque todas as profecias da direita falharam” — Eurico Brilhante Dias, líder da bancada do PS, respondendo à intervenção do líder parlamentar do PSD

" Não sei se é pai ou mãe do quarto resgate, mas do terceiro é pelo menos o tio​" — Joaquim Miranda Sarmento, líder da bancada do PSD, para o primeiro-ministro

"Quando os portugueses quiserem, nós estamos preparados" — João Moura, deputado do PSD

"Sei que tem tido mu itos afazeres, europeus e outros, e queria felicitá-lo porque, no meio disto tudo, ainda teve tempo para escrever o relatório da comissão de inquérito à TAP" — André Ventura, presidente do Chega, para António Costa

"A vida está mesmo pior, mas, para alguns, isto nunca esteve tão bom" — Paula Santos, líder da bancada do PCP, em resposta ao primeiro-ministro

"Portugal não é um país pobre, está a ser empobrecido" — Paula Santos, líder da bancada do PCP, após a intervenção de António Costa

"A direita espera que este Governo de perna curta caia por si só. Alternativa? Não a vemos" — Mariana Mortágua, coordenadora do Bloco de Esquerda, referindo-se ao PSD, Chega e IL

“Os portugueses não vivem no mundo cor-de-rosa do PS” — Inês Sousa Real, porta-voz do PAN, reagindo ao discurso do primeiro-ministro e do líder da bancada dos socialistas

"Sou oposição não populista" — Rui Tavares, deputado único do Livre, para o primeiro-ministro, que, em Maio, sugeriu que Rui Tavares estava contaminado com o " vírus" do populismo