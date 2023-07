Liberdade e independência

É importante um debate sobre liberdade e independência. A liberdade que não pressupõe orientação por valores é vazia, tal como a independência. E em “roda-livre” a liberdade é livre arbítrio, discricionarismo, e a independência é abertura à prepotência. Todo o poder, nomeadamente o de decidir, é delegado para cumprir objectivos justos; e, por isso, tem de ser avaliado e controlado. A "pureza de intenções" não é um pressuposto humano! A questão da avaliação e controlo tem de ter presente que não há juízes em causa própria e, por isso, não pode ser uma questão corporativa.

João Baptista Magalhães, Folhada

A importância dos impostos

Muitos se interrogam para que servem e para onde vão os impostos cobrados pelo Estado. Contrariamente ao apregoado pela propaganda do grande capital, Portugal não tem um problema de impostos a mais, mas sim um problema de justiça fiscal. Não são os países nórdicos detentores dos mais elevados índices de qualidade de vida, onde são cobradas as maiores taxas de impostos? Alguém nesses países reclama dessa situação? Os falsos detractores e moralistas do sistema apenas visam criar condições para uma redução ainda maior, injusta e escandalosa dos impostos sobre os lucros do grande capital, sobre as grandes fortunas e o património de valor absoluto.

Em Portugal, não existem impostos a mais, eles são necessários para assegurar ao Estado meios para garantir os serviços públicos e as infra-estruturas públicas que assegurem o desenvolvimento e o progresso social. Possuem igualmente uma função redistributiva. Nesse sentido, existem impostos que podem e devem baixar, nomeadamente, o IVA e o IRS. Mas outros devem aumentar. São os casos dos que incidem sobre os lucros dos grupos económicos, que têm acumulado valores especulativos escandalosos. O Estado deve, sobretudo, promover a justiça fiscal, aliviando os impostos sobre o povo trabalhador.

José Fernandes, Rio Tinto

MP e outras coisas

​A "guerra" entre Ministério Público (MP) e políticos está no auge. Tudo espoletado por aquilo que o primeiro chama cumprimento da lei e os segundos "devassa" exagerada: o caso Rui Rio. Nesta dicotomia de posições há muita emoção, mas, acima de tudo, muita "ideologia", da má, diga-se. Parece óbvio que os meios utilizados foram manifestamente exagerados e essa magistratura está encimada por uma "figura de pedra" que nada ajuda, bem como se vê bem que o "aviso" a uma estação televisiva não abona nada a favor do MP, acrescendo que até o NIF do PSD é o mesmo do seu grupo parlamentar (cito Pedro Mexia no seu programa televisivo). Mas a reacção da Política, acusando essa magistratura também não é nada sã, porque parcial e tendenciosa. Aqui chegados, ficámos nós, os cidadãos com uma sensação de mal-estar porque – digo eu – lembramo-nos da Hungria e Israel, em que a ditatorial política de a política mandar na justiça desencadeou manifestações imensas contra o facto. Tino nas cabeças, meus caros senhores... dum lado e doutro!

Fernando Cardoso Rodrigues, Porto

Só em Portugal

Instalou-se em Portugal, com o beneplácito de habilidosos falsários e oportunistas em lugares de decisão, um autêntico núcleo duro de larápios de toda a espécie, que tudo roubam em benefício próprio e de todo um "exército" que os rodeia e protege. As democracias não podem dar cobertura a tanta corrupção, deixando passar em claro todas as artimanhas de tantos corruptos e de ladrões da pior espécie, que quase às claras roubam o erário, tanto o público, como o privado.

Mas, em passo de caracol, “tudo está como dantes, com o quartel em Abrantes”, ou até muito pior do que as “obras de Santa Engrácia”. Esta gente recorre sempre para tudo que é sítio dominado por eles, pelo que, assim, o crime tem exponencialmente compensado, pois é raro existir uma condenação. Se este estado de coisas assim continuar, as democracias soçobram e as ditaduras renascem.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Barrete impossível

Sou muito consumidor de cinema, mas meramente amador diante dos críticos. Sei que o cinema é arte, é cultura (e a minha mãezinha é prova viva, pois peguei-lhe o vício cinéfilo e hoje reconhece que está mais instruída), é diversão e é fonte de muitas profissões. Aqui volto aos críticos, pois sirvo-me do P2 para escolher as minhas idas frequentes ao cinema – que hoje são bem menos vezes do que gostaria, devido à inflação, ao aumento do spread e a qualquer 31 que tem estorvado a classe trabalhadora a ter uma vida condigna – e deixei-me influenciar pelo detalhe entusiasta que li sobre a estreia recente do filme protagonizado por Tom Cruise. Acontece que maior barrete cinematográfico era impossível eu encontrar, por isso valha-nos a opinião de Antony Lane no The New Yorker, que depois de ter sido acutilante e divertida, terminou de forma soberba: a escolha é sua.

Emanuel Carvalho, Lisboa