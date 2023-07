Esquerda espanhola apresenta-se unida e impõe derrota ao Vox em debate sem Feijóo

Yolanda Díaz dominou, Pedro Sánchez seguiu-a e Santiago Abascal, sozinho, tentou moderar-se, mas surgiu mal preparado. Ausência do líder do PP aumentou ou diminuiu as hipóteses de chegar ao poder?

Alberto Núñez Feijóo fugiu ao último debate da campanha, esta quarta-feira à noite, para evitar o frente a frente dos blocos, com Pedro Sánchez e a sua vice-presidente, líder da plataforma de esquerda Sumar, de um lado, e ele próprio e a extrema-direita do Vox, de Santiago Abascal, do outro. As primeiras análises sugerem quase um consenso entre quem venceu – Díaz – e quem perdeu – Abascal. Mais difícil é perceber como é que isso vai influenciar a votação de domingo, num momento em que grande parte das sondagens antecipa uma maioria de direita, somados os votos do PP e Vox, mas algumas ainda admitem uma maioria de esquerdas.

Com Feijóo mais ausente do que se previa – menos nomeado pelos três participantes –, as opiniões dividem-se sobre as consequências dessa ausência: alguns concluem que Feijóo foi o principal derrotado, precisamente pela falta de comparência (e por este ter sido um debate de ideias, quando o anterior, onde esteve face a Sánchez, foi de ruído); outros defendem que fez bem em esquivar-se à imagem do “ticket eleitoral”, num debate em que Sánchez e Díaz não esconderam cumplicidades (tratando-se até por “Pedro” e “Yolanda”) e pouco se distinguiram.

O líder do PP insiste que quer governar sozinho e que pode chegar à maioria, ao mesmo tempo que recusa falar de alianças com o Vox, ainda que nas últimas semanas tenha negociado com Abascal governos em 140 municípios e em quatro regiões autonómicas.

Apesar de ter sido uma conversa a três, a hora e meia de debate resultou num debate mais a dois (ou de dois contra um), com Abascal a criticar todas as opções do actual Governo – sem referir o PP, mas não se escusando a defender Feijóo, por exemplo quando Díaz o atacou pela antiga amizade com o narcotraficante Marcial Dorado Baúlde – e Sánchez e a ministra do Trabalho unidos a desmontar os seus argumentos (sobre mudanças climáticas, economia, feminismo, violência de género…) e a defender as reformas aprovadas por ambos, nomeadamente a reforma eleitoral, protagonizada por Díaz.

Acusando a coligação no poder de se ter apoiado nos votos dos independentistas bascos, Abascal afirmou: “Aprovaram com o patriotismo do Bildu uma reforma laboral, e não sei se estão conscientes, mas o Bildu não quer o melhor para Espanha”. Pois, enganou-se. “Bildu votou como você, contra a reforma laboral”, corrigiu Díaz.

“O senhor Feijóo tem vergonha de comparecer publicamente com o seu sócio, o senhor Abascal”, disse Sánchez no bloco dedicado aos pactos pós-eleitorais. “Parece-lhe normal que o senhor Feijóo se relacionasse com um narcotraficante?”, perguntou Díaz a Abascal. “O que não me parece normal é dizer isso de alguém ausente”, retorquiu o presidente do Vox.

“Eu não tenho medo de si”, assegurou Díaz a Abascal, quando este atacava a lei da autodeterminação de género, aprovada em Março, e lei “só sim é sim”, que redefiniu a noção de consentimento e equiparou o abuso sexual à violação. “Acaba-se com a presunção de inocência para metade da população”, repetiu Abascal. “Criam tribunais de excepção para os homens”, insistiu. “Não se ria de nós”, retorquiu uma irritada Díaz. “Peço o voto para que ganhem as mulheres e percam os machistas”, pediu Sánchez, no apelo final aos eleitores.

“Para mim, a pessoa mais apaixonada e mais credível do debate foi Yolanda Díaz”, defendeu a politóloga Verónica Fumanal, na edição especial pós-debate do programa eleitoral do jornal El País, Ruta 23J. “A grande protagonista foi indiscutivelmente Yolanda Díaz. Durante 80% teve todo o foco, chegou a guiar o debate, interrompia Abascal quanto tinha de o interromper, corrigia Pedro Sánchez quanto tinha de o fazer”, afirmou, no mesmo programa, o jornalista Pablo Montesinos, do Huffington Post.

Adiantando ter trocado já algumas mensagens com dirigentes populares, Montesinos disse ainda que “em Génova [sede madrilena do PP] estão tranquilos” e defendeu que este derradeiro debate “não vai afectar muito Feijóo”.