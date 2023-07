Dez mortos e mais de 100 desaparecidos depois de deslizamento de terras na Índia

As equipas de resgate da Índia estão a correr contra o tempo para resgatar mais de 100 pessoas que se acredita estarem presas num deslizamento de terras que já matou dez pessoas.

As equipas estão a enfrentar não só o mau tempo, mas também um terreno muito difícil depois de, a meio da noite, as chuvas incessantes terem feito desabar a encosta de uma montanha na remota vila de Irshalwadi, no estado de Maharashtra, a cerca de 60 quilómetros de Mumbai, disseram as autoridades.

Dez corpos foram recuperados e mais de 80 pessoas foram resgatadas, mas estima-se que pelo menos 225 pessoas vivam na vila, disse o vice-ministro-chefe do estado, Devendra Fadnavis.

As equipas de resgate estão a ser obrigadas a fazer uma longa caminhada de quase duas horas, carregando os seus equipamentos, para chegar ao local de deslizamento de terra, onde têm de trabalhar debaixo de chuvas fortes e uma neblina intensa em busca de sobreviventes, quase 12 horas depois do desastre.

"Em alguns sítios, os destroços têm entre três e oito metros de profundidade", disse S.B. Singh, funcionário da Força Nacional de Resposta a Desastres, ao jornal Indian Express. "É difícil trazer a maquinaria pesada para este local. É preciso fazer uma caminhada de 2,8 quilómetros para chegar aqui e temos que remover os detritos manualmente, o que provavelmente demorará muito tempo."

Algumas zonas do distrito, pontilhados por fortes antigos e repletos de trilhos para caminhadas, viram cair até 400 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, de acordo com o departamento de clima. Espera-se que também chova esta quinta-feira, mas não tão intensamente, disse um funcionário do departamento de meteorologia. Foi emitido um alerta vermelho para a costa de Maharashtra e para o estado de Gujarat, a norte, que também foi atingido por chuvas forte esta semana.

A intensa precipitação obrigou a fechar escolas, inundou estradas e interrompeu a circulação de transportes em Maharashtra e Gujarat.

As inundações repentinas, deslizamentos de terra e acidentes causados ​por chuvas fortes mataram mais de 100 pessoas na Índia desde o início da estação das monções, no início de Junho, principalmente no norte do país, informou o Departamento Meteorológico da Índia.

Esta semana, o rio Yamuna atingiu as paredes do Taj Mahal pela primeira vez em 45 anos, submergindo vários monumentos históricos e jardins que cercam o mausoléu de mármore do século XVII.

Em Nova Deli, na semana passada, vários portões hidráulicos entupidos e um regulador de drenagem partido deixaram a água do rio Yamuna fluir para a cidade, inundando várias zonas, incluindo a área junto ao histórico Forte Vermelho e Rajghat - um memorial dedicado a Mahatma Gandhi. Uma onda de calor extremo, incêndios florestais, chuvas torrenciais e inundações tem causado estragos em todo o mundo nas últimas semanas, levantando a novos receios sobre o ritmo das mudanças climáticas.