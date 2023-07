De “herói” nacional a indiciado por corrupção na Altice. Quem é Armando Pereira?

Neste episódio, conversamos com Ana Brito, jornalista de Economia, que tem acompanhado a Operação Picoas.

Em maio de 2015, Armando Pereira era apelidado de "herói de Vieira do Minho" e até "de todo o país" pelo então ministro da Economia. António Pires de Lima discursava na inaguração de um call center impulsionado pela Altice em Vieira do Minho, pela mão do empresário da região.

O ministro congratulava-se também com a compra pela Altice da PT, empresa que tinha um histórico de acionistas ao serviço de interesses “egoístas” e “pouco legítimos”.

Oito anos depois, a história repete-se. Armando Pereira está indiciado por crimes de corrupção no sector privado e branqueamento de capitais.

A história repete-se na antiga PT? Quem são Armando Pereira e o braço direito Hernâni Vaz Antunes?

Neste episódio, conversamos com Ana Brito, jornalista de Economia que tem acompanhado a Operação Picoas.

Siga o podcast P24 e receba cada episódio logo de manhã no Spotify, na Apple Podcasts, no SoundCloud ou noutras aplicações para podcasts.​

Conheça os podcasts da Rede PÚBLICO em publico.pt/podcasts. Tem uma ideia ou sugestão? Envie um email para podcasts@publico.pt.