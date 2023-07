Conheça a selecção portuguesa: Patrícia Morais

Conheça as jogadoras portuguesas que vão jogar no Mundial feminino de futebol.

É a dona da baliza da selecção portuguesa sem contestação. Patrícia Morais chega ao Mundial com 83 internacionalizações, um sinal da experiência acumulada ao longo de uma já longa carreira desta guarda-redes que fez o seu primeiro jogo com a camisola portuguesa aos 19 anos, num particular contra a Turquia, corria o ano de 2011. Mas tudo começou como... ponta-de-lança.

A actual guarda-redes do Sp. Braga, agora com 31 anos, tornou-se numa das vozes com mais influência na equipa nacional. Foi titular em oito dos 13 jogos da qualificação para o Mundial e é um dos pontos fortes da selecção lusa.

Patrícia Morais foi uma das jogadoras decisivas para a conquista bracarense da Taça da Liga na época 2021/22, a mesma em que foi eleita como a melhor guarda-redes da Liga portuguesa. Tudo isto depois de representar durante cinco épocas o Sporting, onde também acumulou troféus.

A experiência nos “leões” surgiu depois de dois anos em França, em que representou igualmente dois clubes, o FF Yzeure e o ASPTT Albi.

O início da carreira, contudo, foi no Ponte de Frielas, em 2008/09, onde jogava a ponta-de-lança, posição que abandonou para se dedicar a defender as balizas depois de um jogo particular entre Portugal e os EUA, quando teve de assumir o lugar de guarda-redes. Até hoje.

Quanto às suas expectativas para o Mundial, Patrícia Morais é optimista: “Acho que é importante pensarmos positivo, acreditarmos em nós próprias. Lutaremos todas para atingir aquilo que é o nosso grande objectivo: passar a fase de grupos.”