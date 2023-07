Onde e quando ver os jogos do Mundial de Futebol Feminino

“Onde posso assistir aos jogos do Campeonato do Mundo de Futebol Feminino?” Os direitos de transmissão dos 54 encontros da competição, que acontece entre 20 de Julho e 20 de Agosto, foram adquiridos pela Sport TV.

Se não tem subscrição dos serviços premium do canal televisivo, poderá assistir a alguns jogos na RTP. O canal televisivo estatal vai transmitir dez dos 54 jogos da competição.

Em sinal aberto, foi transmitido esta quinta-feira o jogo de abertura da competição que colocou frente a frente as selecções femininas da Nova Zelândia e da Noruega. O jogo terminou com a vitória da equipa neozelandesa, por uma bola a zero.

Na RTP, poderá ainda assistir aos jogos da selecção portuguesa na fase de grupos que acontecem a 23 e 27 de Julho às 8h30 e a 3 de Agosto às 8h. A equipa das quinas, que está a participar pela primeira vez na competição, está no Grupo E, com os EUA, os Países Baixos (Holanda) e o Vietname.

O canal televisivo assegura ainda a transmissão de um dos jogos dos oitavos-de-final, um dos duelos dos quartos-de-final, os dois jogos das meias-finais, o jogo pelo 3.º lugar e a final. Se a selecção portuguesa não marcar presença nos oitavos-de-final ou nos quartos-de-final, os jogos serão transmitidos na RTP2.

Os oitavos-de-final da competição acontecem de 5 a 8 de Agosto e os quartos-de-final de 11 a 12 de Agosto. Nos dias 15 e 16 de Agosto às 9h e 11h, respectivamente, as equipas vão lutar por um lugar na final.

A 19 de Agosto, as equipas que perderam nas meias-finais disputam o 3.º lugar entre si. A final decorre um dia depois, às 11h.

Será ainda transmitido um programa diário na RTP3 às 19h50, onde poderá ver os melhores momentos do dia.