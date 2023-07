A Nova Zelândia entra a ganhar no seu Mundial

A ex-Sporting Hannah Wilkinson marcou o golo do surpreendente triunfo das neozelandesas sobre a Noruega no jogo de abertura do Mundial.

A Nova Zelândia entrou a ganhar no seu Mundial, ao triunfar por 1-0 sobre a Noruega no jogo de abertura realizado no Eden Park, em Auckland. Perante uma selecção que já foi campeã do mundo (em 1995), as neozelandesas contaram com a frieza perante a baliza de Hannah Wilkinson, ex-avançada do Sporting, para garantir a sua primeira vitória de sempre em fases finais do torneio.

O momento histórico aconteceu aos 58'. Num contra-ataque conduzido pela direita, Jacqui Hand colocou a bola na perfeição para os pés de Wilkinson, que não falhou. A Nova Zelândia ainda teve mais uma grande oportunidade aos 90', com um penálti a seu favor, mas Ria Percival não aproveitou.

Mas o golo de Wilkinson foi mais do que suficiente para lançar a festa na Nova Zelândia, co-organizador deste Mundial feminino com a Austrália, e para causar a primeira grande surpresa no Grupo A, que tem ainda a Suíça e as Filipinas.

Wilkinson, avançada de 31 anos do Melbourne City, representou o Sporting em 2019-20, marcando 16 golos em 20 jogos, acabando por rescindir com os "leões" nos primeiros meses da pandemia da covid-19.

O resultado das neozelandesas pode bem servir de exemplo para a selecção portuguesa, que entra em acção no domingo frente a um adversário teoricamente mais forte, os Países Baixos. Apesar de estar longe do fulgor de outros tempos, a Noruega continua a ser uma das potências históricas do futebol feminino e está no 12.º lugar do ranking FIFA, enquanto a Nova Zelândia, que em Fevereiro passado perdeu num particular com Portugal por 5-0, está em 26.º desse ranking.