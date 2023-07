Quinta na TV: um assalto às Bobinas da Grã-Bretanha e futebol feminino

CINEMA

BlacKkKlansman: O Infiltrado

Fox Movies, 15h27

Colorado, EUA, final da década de 1970. Ron Stallworth torna-se o primeiro detective negro a entrar na polícia de Colorado Springs, o que não é fácil em termos da forma como é recebido e tratado pelos colegas. Um dia, acaba por se infiltrar na secção local do Ku Klux Klan, falando ao telefone com os líderes, ganhando o respeito deles e mandando ir às reuniões em seu lugar um colega que é branco e judeu. Baseado no livro de memórias do próprio Stallworth, a realização está a cargo de Spike Lee, enquanto a produção é de Jordan Peele, o realizador e argumentista do oscarizado (Foge). No elenco, John David Washington, Adam Driver, Laura Harrier e Topher Grace, no papel de David Duke, líder do KKK.

Assalto a Londres

Hollywood, 21h30

O primeiro-ministro britânico faleceu em circunstâncias misteriosas. A maioria dos Estados ocidentais está representada pelos seus líderes, que se encontram em Londres para uma última homenagem. Porém, um grupo de terroristas decide aproveitar o funeral para um ataque em larga escala. Agora, pôr um fim a este plano está nas mãos de um grupo muito restrito de pessoas: Benjamin Asher, o presidente dos EUA; Mike Banning, o chefe dos serviços secretos norte-americanos; o vice-presidente britânico Allan Trumbull; e uma agente inglesa do MI6. Um thriller de acção realizado por Babak Najafi, com Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman, Melissa Leo e Charlotte Riley, entre outros.

O Domingo das Mães

TVCine Top, 21h30

Inglaterra, 30 de Março de 1924. Jane Fairchild (Odessa Young) trabalha como empregada dos Niven (Olivia Colman e Colin Firth), um casal da aristocracia inglesa. Há já vários anos que mantém um relacionamento secreto com Paul Sheringham (Josh O’Connor), filho dos vizinhos dos Niven, que está agora de casamento marcado com Emma Hobday (Caroline Harker), uma rapariga do seu círculo social. Numa espécie de despedida, Jane concorda em passar a tarde desse dia na companhia de Paul, que se encontra sozinho em casa. Isolados do mundo, sabendo que o seu relacionamento está prestes a chegar ao fim, entregam-se uma última vez àquela paixão clandestina. Com realização de Eva Husson, a partir da obra de Graham Swift.

SÉRIE

As Confissões de Frannie Langton

RTP2, 1h17

Está de regresso a minissérie britânica que verte para a televisão o romance de Sara Collins. Frannie (Karla-Simone Spence) é uma escrava trazida de uma plantação jamaicana para servir um casal londrino. Quando os dois são encontrados mortos, ela é acusada pelos homicídios. Frannie não se lembra de nada. Mas não seria capaz de matar a patroa (Sophie Cookson), com quem tinha uma relação amorosa.

DOCUMENTÁRIOS

Tall Poppy

TVCine Edition, 13h45

A Poppy Olsen é uma skater profissional australiana que se tornou numa das primeiras mulheres a competir na sua especialidade nos Jogos Olímpicos. Este documentário, realizado por Justine Moyle, foi filmado ao longo de 10 anos e traça a evolução desta premiada atleta, uma das skaters abertamente LGBTQI+ nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. O título é uma referência a uma expressão australiana relativa ao sucesso de alguém ser criticado.

Nas Bobinas da Grã-Bretanha

RTP2, 23h

Série documental de quatro episódios que conta a história do cinema britânico moderno a partir dos anos 1960, explorando os movimentos culturais e sociais (da Swinging London aos conflitos sociais dos anos 1980) que atravessam esta história. Composto por material contemporâneo e de arquivo, vamos aos bastidores com nomes como Terry Gilliam, Stephen Frears, Hanif Kureishi, Mike Newell, Ken Loach, Mike Leigh, Terence Davies, David Puttnam, Steve Woolley, Sally Potter ou Gurinder Chadha.

DESPORTO

Campeonato do Mundo de Futebol Feminino - Resumos

RTP1, 22h49

Arranque do Mundial de Futebol Feminino, com a prova a durar até 20 de Agosto e a decorrer na Austrália e Nova Zelândia. A selecção portuguesa participa pela primeira vez. Os três jogos de Portugal, na fase de grupos, bem como a partida inaugural de hoje — que vê a Nova Zelândia a defrontar a Noruega — e final serão emitidos na RTP1.