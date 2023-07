Netflix cresce em assinantes e receitas no segundo trimestre

A Netflix somou cerca de 6 milhões de novos assinantes entre Abril e Junho, de acordo com a apresentação dos resultados financeiros do segundo trimestre, esta quarta-feira, nos Estados Unidos. A plataforma de streaming contabiliza agora 238 milhões de assinantes em todo o mundo.

Também as receitas do serviço cresceram 3% no mesmo período para 8,2 mil milhões de dólares (7,3 mil milhões de euros), em comparação homóloga, e a empresa registou um lucro de 1,5 mil milhões de dólares (1,3 mil milhões de euros) no segundo trimestre.

Os resultados são anunciados em plena greve dos actores e actrizes de Hollywood, que têm visado as plataformas de streaming como a Netflix pela quebra das suas remunerações, nomeadamente dos pagamentos residuais que recebem pela exibição dos seus filmes e séries nestes serviços audiovisuais. Diversas produções de cinema e televisão estão paralisadas pelo protesto, incluindo alguns projectos da Netflix.

Os números positivos apresentados esta quarta-feira são atribuídos a duas mudanças recentes no serviço: a proibição da partilha de contas de utilizadores e a introdução de publicidade nas assinaturas mais baratas.