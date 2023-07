Picture of Bunny Rabbit. Com a luz de Arthur Russell

Nas notas que acompanharam o lançamento de The World of Arthur Russell (ed. Soul Jazz) é-nos dado um retrato do músico: artista desperto para a maravilha dos sons (incluindo os da cidade), compositor de curiosidade insaciável, criativo perfeccionista, sempre na companhia do seu violoncelo. A dada altura, alguém acrescenta que o nova-iorquino por adopção (Russell nasceu no Iowa, em 1951, antes de morrer em 1992, em Nova Iorque, vítima de sida) desejou inventar um novo género musical, uma nova música.

