Mais uma machadada no SNS

São João das Lampas é, com Terrugem, sede de freguesia no concelho de Sintra. Ali, está sediado um centro de saúde, que até há pouco tempo tinha dois médicos para assistir 11.000 utentes(!). A maioria, gente antiga. Devia ter oito doutores, por lei, para atender 8500 pessoas. Entretanto, um médico saiu e uma colega está de baixa. Em suma: o centro de saúde está entregue a uma equipa de enfermagem, sendo manifestamente curto.

Já houve um amplo protesto na rua, exigindo médicos – sem efeito. Para o ministro da Saúde, que nos avisa bastas vezes para nos dirigirmos àquelas unidades de saúde, e bem, antes de recorrermos à urgência hospitalar, estas palavras, neste caso, não fazem sentido, já que desde 31 de Maio que não há médicos. Sentimos, com preocupação, que nem toda a gente pode ir à onerosa medicina privada e parece que esta política quer empurrar os pacientes para a mercantilização da medicina. Está em curso mais uma machadada no SNS!

Vivo aqui há 13 anos e nunca tive médico de família nem vislumbre de tal. Tenho os meus impostos em dia, não usufruindo destes para ter acesso ao valioso, essencial e prestimoso Serviço Nacional de Saúde.

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

Habitação versus coesão territorial

O que está escrito sobre a coesão territorial? "Um desenvolvimento equilibrado dos territórios, reduzindo as assimetrias regionais, promovendo a coesão e o reforço (populacional) dos territórios mais descentralizados." Há décadas que o problema da coesão territorial se vem agravando. Em Abril de 2017, António Costa afirmou à Renascença: "A expressão 'reformas estruturais' arrepia-me. Qualquer cidadão normal fica logo arrepiado."

Com o crescente problema da falta de habitação, principalmente nos grandes centros urbanos, António Costa é coerente consigo próprio. É mais fácil atirar dinheiro para cima dos problemas, criticar os mercados e até a banca. Agora, promover verdadeiras políticas que envolvam reformas estruturais com um impacto a nível nacional e antecipar-se com soluções ao crescente problema na habitação nunca esteve no ADN de Costa.

Fernando Ribeiro, S. João da Madeira

Acerca do artigo de Diogo Ramada Curto

Reporto-me ao artigo de Diogo Ramada Curto (D.R.C.), com o título “José Mattoso, historiador e homem de fé”, do dia 9 de Julho. O citado artigo pareceu-me muito confuso e contraditório, roçando até o cinismo, quer nas críticas veladas ou mais directas que D.R.C. faz ao seu professor, quer nos parcos elogios que lhe concede.

Na sua escrita ondulante e “tabeliónica”, consegue ainda criticar o livro de J.M. mais aclamado e citado, Identificação de um País, (I) por se ter inspirado (apenas no título) no título de um filme de Antonioni e (II) por ter sido influenciado pelo historiador francês Georges Duby. Pelo meio, pretende ainda atribuir a duas entrevistas (“…em representação de ermita de pé descalço”) o primeiro Prémio Pessoa, em 1987, o mais prestigiado prémio cultural atribuído em Portugal.

Como Freud concluiria, o artigo diz mais do seu autor do que pretende dizer de José Mattoso. Em suma, uma página inteira de escárnio e maldizer, que devia ser de elogio e agradecimento.

Eurico Pinheiro de Amorim, Porto

Sobre a actuação do MP

De todas as diligências realizadas nos últimos dias pelo Ministério Público (com autorização de um juiz de instrução), a busca efectuada na residência de Rui Rio é a que ocupou o centro das atenções mediáticas. Não admira, dado tratar-se de uma figura pública que desempenhou cargos de relevo, nomeadamente no PSD, do qual foi presidente – partido que foi alvo das citadas diligências. Tal busca tem sido largamente comentada e objecto de manifestações de indignação. Eu também, como muita gente, considero que foi excessiva, não parecendo proporcional ao facto sob suspeita e considerando a personalidade conhecida de Rio. Acresce que a busca revestiu o aspecto de devassa chocante à privacidade de um cidadão e foi rodeada de um indecente espectáculo mediático, a indiciar que os media foram previamente avisados. Infelizmente, este tipo de espectáculo vem-se repetindo inúmeras vezes, com total descrédito para a justiça. Porventura, desta vez, poderá significar a gota que faz transbordar o copo. <_o3a_p>

Se esta cena da justiça é totalmente condenável, também a atitude de Rio à varanda de casa não foi dignificante e era escusada num homem com dignidade cívica. E se é verdade que tem pugnado insistentemente por uma reforma da justiça, a verdade é que não se lhe conhece nenhum projecto coerente, profundamente diferente de tantos que têm sido levados à prática, inclusive pelo seu partido.

António Costa, Porto

