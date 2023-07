Juíza questiona pedido de Trump para adiar julgamento sobre documentos secretos

A data do início do julgamento de Donald Trump no caso da retenção de documentos secretos na sua mansão na Florida vai ser anunciada "prontamente", disse a juíza responsável pelo processo, Aileen Cannon, na primeira reunião entre os advogados do ex-Presidente dos EUA e os procuradores do Departamento de Justiça, que decorreu na terça-feira. Durante a sessão, Cannon deu a entender que a data proposta pela acusação — Dezembro de 2023 — é difícil de cumprir, mas não mostrou abertura a que o julgamento seja adiado para depois da eleição presidencial de Novembro de 2024, como pede a defesa.

