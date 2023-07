Escola Pires de Lima poderá receber músicos desalojados do Stop, diz Câmara do Porto

Alunos vão passar para o vizinho liceu Alexandre Herculano e estabelecimento que a autarquia recebeu do Ministério da Educação pode ser solução para a casa dos músicos do Porto, diz Rui Moreira.

Depois de encerrar 105 das 126 lojas do centro comercial Stop, onde cerca de 500 músicos tinham a sua sala de ensaio, a Câmara Municipal do Porto (CMP) vem agora sugerir uma solução para os desalojados. A Escola Pires de Lima fica a 200 metros do centro comercial, passou recentemente para a tutela da autarquia e os seus alunos devem ser transferidos para o vizinho Liceu Alexandre Herculano.

"Vai ficar livre até ao fim do ano", disse o presidente da CMP, Rui Moreira, nesta quarta-feira, numa conferência de imprensa convocada pela autarquia. O vereador Ricardo Valente vai visitar o espaço com uma das associações dos músicos do Stop na próxima segunda-feira, anunciou o presidente. A utilização do espaço poderia começar "antes do fim do ano".

Apesar de o silo auto, também propriedade da autarquia, já ter sido apontado como solução, Rui Moreira considera que a escola é a "hipótese mais viável" e que se "resolve mais rapidamente", uma vez que apenas seria necessário adaptar as salas de aula a salas de ensaios.

Tem a vantagem de ser "a 200 metros do Stop", notou, pelo que não seria necessário "desenraizar" o ecossistema que floresceu no centro comercial que a autarquia encerrou parcialmente.

A CMP tinha já apontado Pires de Lima como possível casa da Norte Vida – Associação para a Promoção da Saúde, mas Rui Moreira salienta que "o espaço é enorme" e que daria para compatibilizar utilização de "seis unidades completamente autónomas" que formam a escola.

A acção levada a cabo pela Polícia Municipal na segunda-feira apanhou os músicos que ali tinham a sua base de surpresa. O fecho de parte daquela que muitos consideram "a segunda Casa da Música do Porto" motivou um protesto de centenas de pessoas à porta do centro comercial.

Segurança e ruído?

Há dois argumentos que CMP utiliza para selar as lojas sem licença: as queixas por ruído e o problema da segurança. “Desde 2005 que se acumulam queixas sobre ruído”, regista Rui Moreira, que garante que foram feitas medições em casa de munícipes onde o limite de ruído era excedido “em mais do dobro”. Acresce que “há uma discoteca a funcionar ilegalmente no edifício, que fecha às 6h da manhã”, o que “perturba a ordem pública e incomoda os próprios músicos” que lá ensaiam, diz.

Por outro lado, a falta de condições de segurança do edifício podia fazer com que, “a qualquer momento” pudesse “lá haver uma situação de altíssima gravidade e podia morrer alguém”. Se tal acontecesse, afirma, a autarquia poderia ser acusada de negligência.

A CMP regista vários incêndios no Stop em 2012, 2013 e 2018, sendo que a autarquia faz referência a um “muito preocupante” relatório dos bombeiros sapadores que assinala puxadas eléctrica ilegais, problemas com a acessibilidade, com saídas de segurança e com a falta de iluminação dos corredores durante a noite.

Rui Moreira diz que o Stop não é seguro, mas acrescenta que a CMP “não tem meios legais” para encerrar as lojas que lá permanecem e que têm licença de utilização. Questionado pelos jornalistas, não soube explicar por que motivo algumas lojas têm licença e outras não.

Ministro da Cultura disponível para ajudar

A câmara não pode fazer obras num edifício que não é seu, sublinhou o autarca. Para resolver o problema, referiu, a câmara tinha três soluções: comprar, arrendar ou expropriar o Stop. As duas primeiras opções requeriam uma reunião com as dezenas de proprietários, alguns dos quais seriam “quase impossíveis de contactar”. Para avançar para a terceira opção, a CMP precisaria de uma declaração de utilidade pública do Ministério da Cultura, mas esse seria “o caminho das pedras”, uma vez que, “em Portugal, as expropriações demoram muito tempo”.

Por sua vez, o ministro da Cultura disse hoje no parlamento que o encerramento da maioria das lojas do centro comercial Stop, no Porto, onde centenas de músicos tinham salas de ensaio, "merece reflexão" e que o Ministério "está disposto a ajudar".

Na Comissão de Cultura, durante uma audição regimental, Pedro Adão e Silva revelou que tem "conversado" com o presidente da Câmara do Porto, o independente Rui Moreira, sobre o Stop e que a autarquia está à procura de uma solução.

"É um tema que merece reflexão (...). Eu próprio estou disponível para ajudar, o Ministério da Cultura, naquilo que é possível, num espaço que é formalmente um centro comercial, mas que se transformou num centro cultural, mas onde se colocam muitas questões de segurança, de relação com a vizinhança e com os moradores da zona. Tudo isto implica alguma ponderação e alguma reflexão, mas sei que a Câmara Municipal do Porto quer encontrar uma solução", disse o governante.