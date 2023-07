Supermodelo Gigi Hadid detida nas Ilhas Caimão por posse de marijuana

A supermodelo Gigi Hadid foi detida nas Ilhas Caimão por posse de marijuana. O incidente aconteceu na semana passada, a 10 de Julho, mas só agora chegou a público. Depois de presente a juiz, a norte-americana pagou mil dólares de multa e continuou, sem outros sobressaltos, as férias paradisíacas.

Os agentes da Alfândega encontraram cannabis e o material necessário para o consumo desta substância na bagagem de Gigi Hadid, depois de a modelo ter chegado ao país num jacto privado para uma viagem com amigas.

De acordo com o jornal local Cayman Marl Road, as autoridades apreenderam “cannabis e utensílios usados para o seu consumo” ao passarem a bagagem pela máquina de raio-X e em buscas manuais. As quantidades, acrescentam, eram “relativamente pequenas e aparentavam ser para consumo pessoal”.

Foram encontradas substâncias semelhantes na bagagem de Leah Nicole McCarthy, uma das amigas de Hadid. As duas foram detidas “por suspeita de importação de marijuana e de utensílios para o consumo” e transportadas para a esquadra. Terá sido, contudo, uma estadia curta, já que foram libertadas sob fiança, antes de serem presentes a juiz, a 12 de Julho, em George Town. Admitiram a culpa e, cada uma, pagou uma multa de mil dólares (cerca de 890 euros).

A informação foi confirmada por um porta-voz da supermodelo, num comunicado enviado às redacções e citado pela revista People. “Gigi estava a viajar com marijuana comprada legalmente nos Estados Unidos com uma receita médica. Também é usada para efeitos medicinais em Grande Caimão desde 2017. O seu cadastro mantém-se limpo e aproveitou o resto do tempo na ilha”, avança.

E o resto das férias parece ter sido pacífico, de acordo com as fotografias partilhadas pela supermodelo nas redes sociais. Na legenda de um vídeo onde surge a apanhar sol dentro de água, escreveu: “Tudo está bem quando acaba bem.” A amiga Leah McCarthy também publicou uma legenda semelhante, onde parece brincar com a situação. “Ser assim tão fofa? Culpada de todas as acusações.”

Gigi Hadid é uma das supermodelos mais requisitadas da actualidade. Foi descoberta pelo co-fundador da Guess, Paul Marciano e, desde então, já trabalhou com marcas como Versace, Chanel, Fendi, Jacquemus ou Marc Jacobs. A irmã Bella Hadid também trabalha na moda.

No campo pessoal, a modelo de 28 anos é mãe de uma menina de dois anos, fruto da relação com o cantor Zayn Malik.