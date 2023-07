Como conservar as especiarias, para que mantenham o melhor sabor possível

As especiarias são uma parte fundamental na cozinha. No entanto, tão importante como seleccionar a especiaria certa a utilizar no seu prato, é crucial garantir que o frasco que vai buscar está no seu melhor — ou, pelo menos, o mais próximo possível disso.

“As especiarias são incrivelmente poderosas”, defende Bill Penzey, retalhista da Penzeys Spices. “São algumas das coisas mais interessantes que temos na natureza.”

Armazená-las correctamente é vital, não só para tirar partido das suas propriedades únicas, mas também para garantir que obtém a maior rentabilidade do seu dinheiro, salienta, por sua vez, Angel Gregorio, proprietária da SpiceSuite em Washington, D.C..

Eis como guardar as suas especiarias para as manter frescas durante mais tempo.

Evite a luz solar e o calor

Bill Penzey define a luz solar e o calor como duas das principais preocupações quando se trata de conservar especiarias. Ambos podem causar uma perda de sabor e cor. Um armário, gaveta ou despensa escura e fresca é o local ideal para as guardar.

No entanto, um dos locais mais comuns para guardar especiarias na cozinha é um armário ou prateleira por cima ou ao lado do fogão. Não faz mal, desde que não fique demasiado quente, sublinha o proprietário da Penzeys Spices, especialmente porque mantê-las à mão fará com que seja mais provável que as utilize. Enquanto tem o forno ou o fogão a funcionar, toque nos frascos. Se estiverem quentes ao toque, é altura de encontrar uma nova casa para as suas especiarias.

Mantenha as especiarias bem fechadas

A humidade é outra inimiga das especiarias porque provoca a formação de grumos. É também por isso que não se deve agitar um frasco de especiarias sobre a comida numa panela ou frigideira que esteja a libertar vapor, explica Gregorio. Por isso, quando guardar os frascos, certifique-se de que as tampas estão bem colocadas e apertadas, o que também reduz a probabilidade de haver confusão na sua prateleira quando forem inesperadamente derrubados.

Se estiver a comprar especiarias ensacadas, considere colocá-las em recipientes que possam ser fechados. Angel Gregorio prefere o vidro ao plástico. “Além de nos permitir ver quanto resta no frasco, o vidro não absorve sabores ou odores e não reage com os óleos voláteis das especiarias”, escreve Carolyn Grillo na Cook's Illustrated. Para ser económico e amigo do ambiente, sinta-se à vontade para reutilizar frascos de especiarias ou frascos de conservas vazios.

Se tiver de manter as especiarias ensacadas, Penzey recomenda que enrole firmemente a parte superior e a feche, por exemplo, com um elástico ou um clipe. Outra opção é colocar o saco num saco com fecho de correr que possa ser usado novamente.

Tente não guardar no frigorífico ou no congelador

Algumas pessoas juram que guardam as especiarias no congelador (ou no frigorífico), mas isso “é um pouco exagerado”, avalia Penzey. Se a sua cozinha não tiver ar condicionado, se for muito quente e húmida ou se tiver tido problemas com sabores que se misturam ou se desvanecem, então poderá querer considerar a possibilidade de armazenamento a frio. Caso contrário, o retalhista não acha que seja necessário.

Pessoalmente, não tenho esse tipo de espaço no meu congelador. Além disso, o proprietário da SpiceSuite receia que o congelamento possa introduzir humidade nas especiarias, especialmente se não estiverem bem fechadas. Comprar em grande quantidade e congelar o resto também não ajuda a garantir a rentabilidade, como direi mais abaixo.

Utilize as especiarias

Usar e renovar continuamente as suas especiarias é a forma mais fácil de garantir que estão frescas, declara Gregorio.

Foto Scott Suchman/The Washington Post

As especiarias moídas mantêm o seu melhor sabor durante seis a 12 meses, enquanto as especiarias inteiras podem durar alguns anos. Quando estiver a avaliar as especiarias, cheire-as e dê-lhes uma vista de olhos. Se não tiverem um cheiro potente ou se parecerem estragadas, é provavelmente altura de as substituir. Embora possa utilizar um pouco mais de especiarias antigas para compensar a sua falta de potência, por vezes isso pode levá-lo a temperar demasiado a sua comida, sublinha Angel.

Para manter um inventário melhor, certifique-se de que consegue ver as etiquetas ou adicione as suas próprias etiquetas para facilitar a organização. Dependendo da forma como as guarda, coloque uma etiqueta em cima ou de lado para que possa ver rapidamente o que tem quando percorre a prateleira. Acrescentar a data em que comprou ou abriu a especiaria também pode ser útil.

Mas não deixe que o perfeito seja inimigo do bom. Como diz Penzey, “calma, as especiarias têm muito sabor”. Não é preciso muito para o preservar.

Exclusivo PÚBLICO/The Washington Post

Tradução: Vera Sousa. Edição: Bárbara Wong