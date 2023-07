Preços na indústria acentuaram queda em Junho

Enquanto, para o consumidor final, os preços dos bens e serviços que compram continuam a ser mais altos do que no ano passado, na indústria, os preços praticados já são, em média, mais baixos. E essa queda tornou-se ainda mais acentuada no passado mês de Junho.

De acordo com os dados publicados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o Índice de Preços na Produção Industrial registou uma descida face ao mesmo mês do ano anterior de 5,8% em Junho, uma aceleração do ritmo de queda que em Maio tinha sido de 3,5%.

Para este resultado, o principal contributo veio, de longe, dos produtos energéticos. Neste caso, a queda de preços em termos homólogos foi, em Junho, de 24,7% (já tinha sido de 20,8% em Maio). Este resultado conduziria, só por si, a uma queda do índice global dos preços na produção industrial de 6,4%.

Também nos bens intermédios já se assistiu a uma quebra dos preços, de 3,4%, ao passo que nos bens de investimento a variação foi nula e nos bens de consumo se registou uma subida, de 6,4%, ainda assim mais moderada do que os 8,1% de Maio.

A queda dos preços na produção industrial deverá, em princípio, vir a reflectir-se nos preços suportados pelos consumidores, contribuindo para a uma descida da inflação. No entanto, esta relação não só não é imediata, como está sujeita a vários outros factores, como o nível de concorrência ou a evolução de outro tipo de custos como os do trabalho.

Há um mês, quando apresentou as novas previsões para a economia portuguesa, o governador do Banco de Portugal fez questão de apelar às empresas que façam reflectir nos preços que aplicam nos seus bens e serviços a redução dos custos que estão a suportar, por exemplo, com a energia. “Devemos nos próximos meses ver transmitida para os consumidores essa reversão muito grande dos preços que tivemos nos mercados internacionais. Se falharmos essa reversão, vamos colocar uma pressão muito grande na política monetária e vamos ser forçados a prolongar o período de subida das taxas de juro”, disse então Mário Centeno.

Inflação subjacente resiste na zona euro

A variação dos preços sentida pelos consumidores, embora ascendente, tem vindo a abrandar nos últimos meses. Em Portugal, a variação do Índice de Preços no Consumidores caiu de 4% em Maio para 3,4% em Junho.

Na zona euro, confirmou esta quarta-feira o Eurostat, a taxa de inflação homóloga diminuiu de 6,1% para 5,5%. Entre os 27 países da União Europeia, em 25 registou-se uma descida deste indicador, assistindo-se na Croácia a uma estabilização e na Alemanha a uma subida.

Portugal registou uma taxa de inflação homóloga harmonizada (a que é calculada usando uma metodologia comum europeia) de 4,7%, o oitavo valor mais baixo entre os 27 países da UE e o sétimo mais baixo entre os 20 países da zona euro.

Neste cenário de inflação descendente na zona euro, um indicador, contudo, continua a ser motivo de preocupação, nomeadamente para o Banco Central Europeu. É que, em Junho, a taxa de inflação subjacente, que é a que retira da análise os preços mais voláteis da energia, tabaco e alimentos, voltou a subir. Os dados divulgados esta quarta-feira mostram mesmo uma subida ligeiramente superior à estimada inicialmente, com a inflação subjacente a passar de 5,3% para 5,5%.

A inflação subjacente é aquela a que os responsáveis do BCE mostram estar a olhar mais atentamente quando tomam as suas suas decisões de política monetária, já que pode mostrar de que forma é que o choque dos preços energéticos entretanto ultrapassado se pode estar a tornar mais permanente nos preços dos outros bens e serviços.

Em particular, é evidente o contributo cada vez maior que os preços dos serviços estão a ter para a persistência da inflação na zona euro. De acordo com o Eurostat, a inflação dos serviços, que inclui por exemplo o turismo, subiu de 5% em Maio para 5,4% em Junho, contribuindo com 2,3 pontos para a taxa de inflação total. Há um ano, este contributo era apenas de 1,4 pontos.

Neste momento, a expectativa generalizada é a de que o BCE volte, na reunião agendada para o final deste mês de Julho, a subir as suas taxas de juro em 0,25 pontos percentuais. Mais dúvidas persistem relativamente ao que irá fazer na reunião seguinte, em Setembro, com os indicadores dos mercados a começarem a apontar para a possibilidade de o banco central fazer finalmente uma pausa no processo de endurecimento da sua política monetária.