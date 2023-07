Pensionistas da CGA recebem esta quarta-feira pensão com o aumento de 3,57%

Os pensionistas da Caixa Geral de Aposentações (CGA) recebem esta quarta-feira a pensão de Julho, tendo esta sido processada com o aumento intercalar de 3,57%, tal como tinha já sido anunciado.

A pensão que chega agora à conta dos pensionistas da CGA reflectirá também o novo sistema de retenção na fonte do IRS que, para muitas pessoas, se traduzirá no imposto mensal pago.

Desta forma, a subida do valor líquido que este mês é pago a estes reformados resulta, por um lado, do aumento intercalar de 3,57% e também da retenção na fonte do IRS sendo que, como têm alertado vários fiscalistas, a redução da retenção mensal no IRS ao longo deste segundo semestre de 2023 irá traduzir-se daqui a cerca de um ano num reembolso mais reduzido do que o habitual, podendo algumas pessoas serem mesmo chamadas a pagar imposto após a entrega da declaração anual.

O aumento de 3,57% tem por base o valor da pensão em Dezembro de 2022 e vai juntar-se à actualização registada em Janeiro, permitindo a aplicação integral da fórmula de actualização das pensões prevista na lei.

De acordo com a portaria que detalha a medida, nas pensões cujo montante seja igual ou superior a 291,48 euros e inferior ou igual a 960,86 euros, o aumento não pode ser inferior a 9,93 euros.

Já para as pensões com valor superior a 960,86 euros e igual ou inferior a 2.882,58 euros, o aumento mínimo é de 34,30 euros.

Por sua vez, as pensões superiores a 2.882,58 euros e até 5.765,16 euros, terão um aumento que não pode ser inferior a 102,91 euros.

