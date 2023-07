João Zúquete pede suspensão como administrador da Altice

Altice Portugal suspendeu três trabalhadores da direcção de compras da empresa. Zúquete é o administrador com o pelouro das operações e tinha a gestão do património imobiliário.

O administrador executivo da Altice Portugal João Zúquete da Silva pediu a suspensão das suas funções enquanto durar a investigação por suspeitas dos crimes de corrupção privada, fraude fiscal qualificada, branqueamento e falsificação que envolvem o co-fundador do grupo Altice, Armando Pereira, e o seu parceiro de negócios, Hernâni Vaz Antunes.

O pedido do gestor, justificado pela necessidade de garantir a transparência da investigação, foi aceite pela equipa executiva liderada por Ana Figueiredo e o PÚBLICO sabe que foram entretanto suspensas três pessoas da direcção de compras da Altice Portugal.

João Zúquete da Silva (que veio para a antiga PT em 2015, depois de ter presidido à Cabovisão, que era anteriormente detida pela Altice) era até agora o administrador com o pelouro da organização corporativa, incluindo recursos humanos, da Altice Portugal (chief corporate officer, ou CCO na sigla em inglês).

Liderou ao longo dos anos os processos de redução do número de pessoal da Altice e também foi o administrador responsável pela sociedade gestora do fundo de pensões da Altice Portugal, a Previsão, que era detentora do património imobiliário da antiga Portugal Telecom.

Esta quarta-feira o grupo Altice confirmou que a Altice International (que agrega a operação em Portugal, em Israel e na República Dominicana) suspendeu “de funções vários representantes legais, gestores e trabalhadores, em Portugal e no estrangeiro, enquanto estiver a decorrer a investigação” do Ministério Público às alegadas práticas ilegais de “alguns indivíduos e entidades externas”.

Desde a segunda-feira passada está também suspenso o anterior presidente da Altice Portugal, Alexandre Fonseca, que presidia os conselhos de administração da Altice Portugal e Altice USA e tinha ainda funções executivas em co-gestão na estrutura internacional da Altice.

O grupo Altice garante que foi aberta uma investigação interna em Portugal e outras jurisdições aos negócios imobiliários e que se estão “a rever e reforçar os procedimentos relacionados com contratação, pagamentos, ordens de compra e processos relacionados, quer em Portugal, quer ao nível da Altice International.