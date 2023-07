Amorim poupou Gyokeres no primeiro jogo à porta aberta do Sporting

“Leões” empataram a um golo com o Genk, em jogo particular que não contou com a contratação mais cara de sempre dos sportinguistas.

Os adeptos ansiavam por ver pela primeira vez ao vivo Gyokeres, o principal reforço do Sporting para a próxima temporada, mas Rúben Amorim, treinador “leonino”, optou por fazer jogar o avançado no outro particular que os “leões” realizaram nesta quarta-feira, à porta fechada, com o Farense (triunfo por 2-1). Foi, pois, sem o sueco que os “verde e brancos” empataram a um golo com o Genk, num jogo que não entusiasmou.

Com apenas quatro jogadores no banco de suplentes, Rúben Amorim avançou com um “onze” que tinha Chermiti como homem mais adiantado e Afonso Moreira, no flanco esquerdo como grande novidade. E foi ele que mais impressionou positivamente. Apesar de algumas perdas de bola e falhas, foi o jovem de 18 anos que mais jogadas de perigo construiu e levou os adeptos nas bancadas a entusiasmarem-se quando pegava na bola.

O Sporting marcou cedo num jogo em que muitas vezes apresentou uma linha defensiva composta por quatro elementos e não três, como tem sido habitual desde que Rúben Amorim chegou a Alvalade. Um lance individual de Chermiti permitiu ao ponta-de-lança sportinguista libertar-se do seu marcador individual e servir Trincão no “coração” da área, com o internacional português a desviar para golo (10’).

O Genk, vice-campeão da Bélgica e que está mais adiantado na sua preparação de pré-época do que o Sporting – o emblema belga prepara a sua participação na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, já daqui a cinco dias, contra o Servette – não mostrava grandes condições para incomodar os sportinguistas. Mas um lance caricato e de total desatenção de Matheus Reis e Franco Israel ofereceu o golo do empate ao Genk - na marcação de um pontapé de baliza, Matheus Reis passou a bola ao guarda-redes sportinguista que a deixou passar à sua frente permitindo a Fadera empatar (26’).

Até ao final da primeira parte pouco ou nada aconteceu e foi preciso esperar pelo segundo tempo, mais concretamente pelos minutos finais, para mais ocasiões de golo surgirem. Antes, apenas um remate de Trincão, à entrada da área, que obrigou o guarda-redes do Genk a uma grande defesa, fez os adeptos do Sporting levantarem-se dos seus assentos.

O jogo só voltaria a "animar" quando Paintsil rematou em jeito à barra da baliza à guarda de Franco Israel, com o Sporting a responder por intermédio de Trincão que, isolado, atirou ao lado da baliza belga.

O resultado, contudo, não voltaria a alterar-se com os "leões" a somarem a primeira partida em que não venceram desta pré-época: antes houve vitórias contra o Estrela da Amadora (4-1), Marítimo (3-0) e Farense (2-1).

O Sporting tem ainda mais quatro testes marcados antes do arranque oficial da temporada: Portimonense (25 de Julho), Real Sociedad (25 de Julho), Villarreal (Troféu Cinco Violinos, 30 de Julho) e Everton (5 de Agosto).