Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de bebé

Um homem de 27 anos suspeito de abusar sexualmente de um sobrinho de 18 meses, em Leiria, foi detido pela Polícia Judiciária, tendo ficado em prisão preventiva.

Em comunicado, a Judiciária explica que o arguido, detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Leiria, está "fortemente indiciado pelo crime de abuso sexual de crianças".

"Os factos ocorreram na manhã da passada sexta-feira, na cidade de Leiria, aproveitando o agressor, tio da vítima, a guarda momentânea da criança para cometer os abusos", refere a PJ. Segundo o mesmo comunicado, "os pais, após recolherem a criança, que chorava compulsivamente, conduziram-na ao Hospital de Leiria, tendo o serviço de urgência, face aos vestígios de agressão sexual, alertado de imediato a polícia".

O bebé foi então foi sujeito a uma a perícia médico-legal, "confirmando-se a agressão sexual violenta". A Judiciária acrescenta que as diligências de investigação e recolha de prova desenvolvidas culminaram com a detenção, fora de flagrante delito, do suspeito.

Fonte desta polícia explicou que não são conhecidos antecedentes criminais ao arguido, adiantando que se tratou de um "crime de oportunidade, quando os progenitores do bebé deixaram a criança à sua guarda momentaneamente". No comunicado, a PJ assinalou ainda a "relevante colaboração" da Polícia de Segurança Pública de Leiria.