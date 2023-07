P24. Como correram os exames nacionais aos alunos?

Saíram nesta segunda-feira as pautas de avaliação dos exames nacionais que, no caso dos alunos do 12º ano, podem ser essenciais numa candidatura ao ensino superior. Neste P24 percebemos os resultados com a jornalista Clara Viana.

