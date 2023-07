Mudanças nas creches alvo de críticas

As alterações à instalação e funcionamento de creches, publicadas já este mês pela ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, na tentativa de permitir, ainda este ano, o aumento da oferta em seis mil lugares, não estão isentas de críticas. A Fenprof diz que, com esta portaria, o Governo “desvaloriza” a qualidade das creches e não salvaguarda “o superior interesse das crianças”. A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) diz que estes estabelecimentos estão a ser prejudicados em relação aos dos parceiros do sector social e solidário.

