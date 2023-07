IL quer apressar trabalhos dos metadados em Julho com novas audições

Apesar de PS e PSD terem conseguido chegar a um acordo de bloco central para uma solução para a conservação dos metadados, os socialistas acabaram por remeter, na passada semana, o resto do processo legislativo para depois das férias de Verão. Para a Iniciativa Liberal (IL), não faz sentido continuar a prolongar demasiado os trabalhos sobre o tema, e o partido quer que o grupo de trabalho dos metadados se reúna ainda em Julho para debater o texto de substituição que os dois maiores partidos comunicaram, de surpresa, na reunião da passada semana, e para discutir e votar eventuais novas audições.

O novo texto consensualizado por PS e PSD prevê a conservação generalizada dos metadados de todos os clientes durante três meses e a prorrogação por mais três para quem não se opuser. Se houver necessidade de conservação dos metadados por mais tempo para efeitos de investigação criminal, isso só poderá ser feito através de um pedido da Procuradoria-Geral da República e da autorização por despacho judicial de dois juízes do Supremo Tribunal de Justiça.

Os deputados da IL enviaram ao coordenador do grupo de trabalho (GT), o social-democrata André Coelho Lima, um requerimento para o agendamento, com carácter de urgência, de uma reunião do GT ainda no mês de Julho e para que na ordem de trabalhos seja incluído um ponto relativo à votação da audição à Associação D3 – Defesa dos Direitos Digitais e a outras eventuais audições.

O partido realça que se têm levantado dúvidas constitucionais e de direito europeu durante os debates no grupo de trabalho e lamenta a "demora dos respectivos trabalhos legislativos, que decorrem há mais de um ano" numa matéria de "assinalável urgência".