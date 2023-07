Deputados do PSD querem ouvir explicações da PGR no Parlamento

Em sintonia com Santos Silva, também um grupo de deputados sociais-democratas considera que Lucília Gago tem de explicar buscas a Rui Rio e a sedes do PSD.

Um grupo de deputados do PSD fez uma recomendação ao líder da bancada parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, para que defenda que a procuradora-geral da República, Lucília Gago, vá ao Parlamento dar explicações sobre a intervenção do Ministério Público no caso das buscas realizadas na semana passada pela Polícia Judiciária às residências de Rui Rio e do vice-presidente da bancada, Hugo Carneiro, e a sedes do partido.