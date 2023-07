Habitação acessível no centro da cidade ou respostas de emergência para sem abrigo, by Carlos Moedas

Em 2017, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa elegeu o tema das pessoas em situação de sem abrigo como uma das prioridades do seu mandato. Foi por essa altura que decidiu destacar e dar projeção aos projetos inovadores que vinham sendo desenvolvidos em parceria pela Câmara Municipal de Lisboa (CML), tais como o HousingFirst, os Cacifos Solidários, o É um Restaurante, o NAL – Núcleo de Apoio Local ou o Espaço Âncora, só possíveis graças à forte aposta e empenho em dignificar a vida destas pessoas e em empreender uma política solidária e progressista.

Em 2020, procurando dar resposta às pessoas que se encontravam a viver na rua durante a pandemia da covid-19, foi cedido pelo Governo à CML o Quartel de Santa Bárbara para aí se instalar uma resposta integrada de emergência. Desde o início foi acordado que esta resposta seria transitória, estando o prazo limite de desocupação previsto para 2023, uma vez que, para esse mesmo local, está prevista a construção de um projeto de renda acessível para a classe média numa área central.

Carlos Moedas, ao longo dos seus quase dois anos de mandato, foi diversas vezes alertado e questionado sobre as alternativas que estavam a ser equacionadas para o Quartel de Santa Bárbara.

Num ato de confronto com a oposição municipal, vem agora solicitar ao Governo a manutenção da solução existente no Quartel de Santa Bárbara e o recuo no projeto do Estado Central para a construção de habitação acessível numa área central da cidade.

Já sabíamos que Moedas desconfia da renda acessível para a classe média pela ausência de prioridade que lhe conferiu na carta municipal de habitação, ou como atirou para 2033 projetos já aprovados pela CML há quase dois anos para a construção de 400 casas no Alto do Restelo, ou como apresentou 180 casas para programa de arrendamento acessível até 2028.

Agora, escolhe interpretar uma deliberação que impunha ao município buscar uma resposta para os sem abrigo de tipo semelhante à existente no espaço do Quartel – numa área central da cidade, capaz de recusar a estigmatização e de colher os benefícios associados à centralidade – para fazer confronto com a oposição e solicitar o recuo da iniciativa do Governo de construção de 240 casas de renda acessível naquele local.

Moedas sabe que o Partido Socialista fez questão de deixar na ata da reunião – a que, em abono da verdade, Moedas faltou – que defende o avanço da construção de renda acessível naquele espaço. Sabe também que o que a deliberação prevê é a procura de um espaço numa área central da cidade para aí desenvolver uma resposta semelhante.

Mas como qualificar as forças políticas, concretamente, o CDS e PSD, em que Moedas se suporta que em 2020 votaram favoravelmente a criação de uma resposta de emergência excecional, de natureza transitória, para acorrer às necessidades trazidas pela pandemia e agora, em 2023, venham criticar essa opção e o investimento de um milhão de euros aí realizado? Como avaliar o presidente que, sendo alertado desde o início do mandato, em 2021, para a necessidade de garantir uma solução para uma realidade que se antecipava a médio prazo, a preferiu ignorar?

Como qualificar o caso em que a responsabilidade de garantir uma resposta social deste tipo recai sobre o município e este recebe um imóvel que não é seu para a desenvolver com natureza transitória e, chegado ao fim do prazo perante uma solução de colocação dos sem abrigo nos bairros municipais, merecedora da discordância das diferentes forças políticas, acuse o PS e Fernando Medina de despejo para justificar a sua escolha, invertendo o ónus da responsabilidade do município?

Para Moedas, ou os sem abrigo vão para os bairros municipais ou ficam onde estão e não se constroem as 240 casas que as pessoas podem pagar no centro. Não é um pedido, é uma visão de cidade

Imputações de estigmatização aos adversários não se fazem de modo gratuito. Fazem-se perante o vazio de explicações sobre as soluções equacionadas pelo município para chegar à alternativa a que chegou. Recusa que só se pode explicar com a provável ausência de processo, ou pela negligência de quem não assume que acordou tarde, ou de quem prefere trocar a humildade perante o falhanço da atuação própria pelo cinismo escondido, revelador da discordância com a criação de uma resposta integrada para os sem abrigo nas áreas centrais da cidade.

Já sabíamos o que pensa Moedas sobre a renda acessível e a sua visão sobre habitação na cidade, assente nos bairros e nas zonas marginalizadas, sem atentar que esse é o discurso que mais acentua a reprodução da estigmatização do território. Não estávamos preparados para utilizar os sem abrigo como subterfúgio para combater a renda acessível no centro da cidade.

É, portanto, agora consequente que a resposta de Moedas à recente deliberação da CML seja a afirmação política expressa no seu recente pedido ao Governo, além de oposição à oposição, apresenta-nos que o campo da sua ação é uma relação de soma negativa entre sem abrigo e habitação acessível: ou os sem abrigo vão para os bairros municipais, ou ficam onde estão e não se constroem as 240 casas que as pessoas podem pagar no centro. Não é um pedido, é uma visão de cidade.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico