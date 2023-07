O parque da cidade do Porto

A criação do parque foi uma obra que ficará para a história da cidade pela sua grandeza, cerca de 83 hectares, estando situado numa zona privilegiada, no extremo sul da freguesia de Aldoar até ao mar, ladeada pela Avenida da Boavista e Circunvalação.

Sou um frequentador assíduo do parque, quase diário, e assisti ao último arranjo do mesmo, na parte sul, até ao mar, onde foram utilizados materiais nobres, pedras à base de granito trabalhadas, nos muros, passeios e na nova estrutura plana onde está instalado um tipo de miradouro, cuja utilidade ponho em causa, pois de lá só se vê o pontão e não o mar.

Ontem passei por lá e qual foi o meu desgosto em ver que muitas das pedras utilizadas no chão estão partidas devido à passagem dos camiões para colocarem os palcos e outras infra-estruturas. Doeu-me ver e espero que as autoridades tomem medidas para evitar mais males no futuro.

Manuel de Oliveira Bastos, Porto

Novos proletários: os cientistas portugueses

A comunidade de investigadores portugueses é composta, na sua maior parte, por membros do “precariado”: o novo proletariado do século XXI. Como é que um cientista, perguntar‑se‑á, pode ser um trabalhador precário? Será possível fazer ciência, no pleno sentido do termo, num contexto de exploração laboral? Sabemos bem que a neoliberalização das relações entre o capital e o trabalho, em completo desfavor deste último, não conhece fronteiras, estando igualmente ao serviço da mercantilização do saber. Mas o caso lusitano acrescenta, relativamente ao neoliberalismo reinante, uma particularidade perversa: o facto de ser mais importante ter conhecimentos, neste rectângulo paroquial, do que procurar conhecimento. É, pois, sob o pano de fundo da cultura da “cunha”, que impregna todos os estratos da nossa sociedade, que se torna deveras cruciante o cenário de precariedade da investigação científica. Assim sendo, quem lhe pode exigir que cumpra o seu papel de motor de desenvolvimento do país? Ninguém!

Eurico de Carvalho, Vila do Conde

Serviço "parlamentário"

Onde começa o serviço parlamentar e acaba o partidário ou vice-versa? Dá a sensação de que estamos a inventar a roda destas questões. É uma polémica tão oleada pelos tempos e costumes que já se tornou controversamente implícita. Além do funcionalismo partidário, a colaboração vai desde a colagem de cartazes, o brandir de bandeirinhas, o engrossar de simpatizantes até às práticas mais embrenhadas no âmago dos partidos. Isto é feito por pura fé e carolice, acreditando apenas na recompensa dada pela sua contribuição para uma melhor governação ou têm na mira uma oportuna ocasião para pedinchar ou beneficiar de um favorecimento pelos serviços prestados? Faça-se um estudo para avaliar a amplitude entre a ética da primeira hipótese e o "chico-espertismo" da segunda.

José M. Carvalho, Chaves

Um novo e perigoso poder

Em Portugal emerge um novo poder que, revestido de uma estranha força, ao que parece apoiada pela lei, investe contra os cidadãos a propósito de tudo e de nada? Alguém me consegue explicar a razão de ser feita uma busca domiciliária à casa de um dirigente partidário e a mesma ter sido atempadamente comunicada a um canal de televisão?

E qual a razão de mobilizaram uma legião de pessoas como se esse político fosse um criminoso (e, note-se, nem sequer sou simpatizante do partido do visado)? E que fazem os legais órgãos de soberania para travarem as investidas deste novo e perigoso poder que tudo faz só porque recebe chamadas anónimas de pessoas que poderão procurar vingança sobre os visados nestas práticas doentias?

Que democracia é esta e que Estado de direito é este em que uma instituição faz o que quer e ninguém diz basta? Somos um Estado de justiceiros à moda da América Latina?

Manuel Alves, Lisboa

MP diabolizado

O Ministério Público (MP) uniu o que as diferenças políticas têm dividido os partidos políticos. As buscas a casa de Rui Rio e a apreensão do seu telemóvel juntaram desde José Sócrates ao PCP considerando que se assistiu a um ataque aos partidos políticos. Rui Rio diz que o Ministério Público “está a destruir a democracia”. E vai mais longe ao afirmar que “isto não é país que se apresente em lado nenhum”. Se Rio se estivesse a referir ao número de políticos a contas com a Justiça, merecia aplausos. Ao afirmar que” espera que a fachada do prédio esteja mais apresentável nas próximas buscas”, Rio deixa cair o verniz baixando o nível de argumentação. Quando toca a dinheiro, as representações parlamentares unem-se. Que se lixe o dinheiro dos contribuintes. O bolo das subvenções estatais é para ser administrado como os partidos quiserem.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim