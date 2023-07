Centro de convívio das Areias prepara abertura dois anos depois da inauguração

O desgosto de Fernando Duarte é do tamanho da sua revolta. “Vou fazer 75 anos e gostava de ver isto aberto para a população esquecida deste Porto. Mas estou a perder as esperanças.” "Isto" é o Centro de Convívio e Cultural das Areias, em Campanhã, reabilitado com 100 mil euros do orçamento colaborativo da Câmara do Porto. Em 2021, o morador da Rua das Areias, onde fica o espaço, esteve na inauguração do centro. Rui Moreira e o antigo presidente da junta de freguesia, Ernesto Santos, falecido em Março de 2022, mostraram-se orgulhosos por devolver àquela geografia um local de convívio. Mas, mais de dois anos depois, o número 59 da rua mantém as portas fechadas.

Após a morte de Ernesto Santos, o seu vice-presidente, Paulo Ribeiro, assumiu a junta de freguesia. E tem sobre a história uma outra versão: “O centro foi inaugurado há dois anos, mas não estava pronto. Não se pode dizer que esteja dois anos atrasado”, argumenta, recusando tecer considerações sobre as motivações dessa inauguração feita no dia de S. João de 2021. Aquilo que Paulo Ribeiro quer frisar é o presente: “Agora o centro está mesmo concluído”, diz, referindo até dois eventos ocorridos nas últimas semanas: uma noite de poesia e outra de xadrez.

Fernando Duarte confirma ter ouvido zunzuns dessas aberturas fugazes, mas reclama uma "abertura a sério" e mais comunicação com a população. Afinal, aponta, “o centro foi feito para os moradores”.

O autarca socialista promete maior presença no 59 da Rua das Areias a partir de Setembro. “A junta vai ter uma pessoa a abrir aquilo duas, três, quatro horas por dia.” Será uma espécie de teste à adesão da população e uma auscultação sobre os seus desejos: “Queremos cumprir a promessa do ex-presidente de fazer daquilo um centro de convívio, mas se em seis ou sete horas só aparecerem uma ou duas pessoas não vale a pena ter lá alguém. Vamos avaliar.”

A “programação cultural regular” está prevista mais “para o fim do ano”, mas a junta estará já a pensar em algumas actividades. Uma delas, desvenda Paulo Ribeiro, é uma escola de teatro infantil para crianças, a ser burilada com alunos da escola do Cerco. Outras ideias poderão ser propostas pelas associações locais: “Tal como no nosso auditório, as associações devem ter um papel importante. Podem requisitar o espaço sem pagar.”

Jorge Garcia Pereira foi o arquitecto responsável pela reabilitação. Com raízes familiares e atelier em Campanhã, foi dar com uma casa em mau estado de conservação. Mas com potencialidades. Com um terreno e um edifício de dois pisos e duas frentes, num total de 800 metros quadrados, o espaço pretendia ser resposta para uma “comunidade desamparada” numa zona “sem qualquer equipamento público”.

Um erro de construção no desenho da rede de águas pluviais, que teve de ser refeita, tem parte das culpas no atraso da abertura definitiva do centro. Algumas questões técnicas levantadas pelos serviços das águas também não ajudaram. Mas agora, conta Jorge Garcia Pereira, o impasse parece estar “desbloqueado”. “Acredito que num espaço de um ou dois meses poderá reabrir”, aponta.

Quando desenhou o centro, o arquitecto – também vereador socialista na Câmara do Porto – destinou uma das salas do primeiro piso para uma espécie de gabinete para consultas médicas. Esse plano ficará, no entanto, de parte. Pelos melhores motivos: “Vai ser construída uma unidade de saúde nas traseiras do edifício e por isso esse espaço deixa de fazer sentido.”

A cobertura é nova. O elevador também. No exterior, há lugar para estacionar e zonas verdes para fazer hortas urbanas. O arquitecto quis preservar memórias da Associação Gabinete de Recreio de Azevedo de Campanhã, que ocupou o espaço por décadas, e manteve o bilhar e o palco.

Teatro, bailaricos, ténis de mesa, atletismo, jogos de cartas, planeamento de excursões, inícios de casamentos: quase tudo aconteceu naquele edifício. As memórias são de Fernando Duarte. Em casa dele, está guardado o espólio da Associação Gabinete de Recreio de Azevedo de Campanhã, para a qual o arquitecto guardou um lugar no centro. "Tenho centenas de fotografias dos sócios antigos, a bandeira que era o estandarte da associação. Queria expor isto. Continuo disponível para colaborar.”

Para o campanhense, o fecho da Associação Gabinete, há quase 20 anos, foi mais uma machadada numa zona da cidade onde “falta quase tudo”. Foi por isso que um dia procurou Ernesto Santos e lhe relatou a disponibilidade do senhorio da casa para a vender à junta a um “bom preço”, desde que o fim fosse social. “Estive ligado ao início disto. Espero ainda viver para ver mais.”