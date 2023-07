Ministério Público abre inquérito a mãe que mergulhou a filha em água fria

O Ministério Público abriu um inquérito a Joana Mascarenhas, a mãe que contou no Instagram mergulhar a filha em água fria para resolver as birras. A notícia foi avançada pelo jornal Expresso e confirmada ao PÚBLICO pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que avança, ainda, que “o inquérito decorre na Secção Especializada Integrada de Violência Doméstica de Lisboa”.

O anúncio de que as acções de Joana Mascarenhas serão investigadas pelo Ministério Público (MP) surge poucos dias depois de a influencer ter contado, na sua conta de Instagram, a estratégia que utiliza para “resolver as manhas” da filha. Não demorou até que os vídeos, a circular nas redes sociais, fossem rotulados como maus tratos e é isso que a PGR vai averiguar.

De acordo com o relatado através do vídeo, a menina de três anos chorava, chegou a ter terrores nocturnos, mas tudo se resolveu com mergulhos na piscina ou com uma chuveirada, na banheira, a meio da noite, com água fria, de farda ou de pijama vestidos, respectivamente. Pouco depois de a situação se ter tornado viral, a influencer desapareceu do Instagram e não prestou quaisquer declarações sobre o tema.

O advogado Nuno Cardoso-Ribeiro acredita que, a ser verdadeiro o relato de Joana Mascarenhas, se deve “temer pelo bem-estar” da criança. “É que, não só a criança foi sujeita várias vezes a um tratamento violento grave, como parece não estar em causa um ato irreflectido e impulsivo, mas sim uma conduta premeditada e repetida”, escreve o especialista em direito da família e da criança num artigo de opinião, publicado nesta terça-feira no PÚBLICO.

Depois de instaurado o inquérito, explica o advogado, inicia-se uma acção concertada entre o MP e a Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), que deverá analisar a gravidade da situação, bem como visitar a família para perceber se a mãe e a criança precisam de apoio psicológico. Em casos extremos, a criança pode ser retirada à família, a fim de ser afastada de “tal perigo”.

Normalmente, acrescenta, o MP espera pelo parecer da CPCJ antes de avançar para a perseguição penal dos agressores. É que, como lembra Nuno Cardoso-Ribeiro, “nem sempre é fácil distinguir entre práticas parentais que poderão constituir castigos normais e admissíveis, daqueles que devem ser considerados abusivos”.

Para Joana Garcia da Fonseca, psicóloga clínica e terapeuta familiar, trata-se de maus tratos. "A situação exposta publicamente por esta mãe constitui claramente uma forma de mau trato físico e psicológico, sendo legítima à intervenção da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens territorialmente competente (área de residência da criança) para análise do caso", declarou ao PÚBLICO no sábado.

Antes de 1977, o Código Civil português previa a possibilidade de os pais poderem corrigir “moderadamente” as faltas dos filhos. "Compete a ambos os pais o poder de corrigir moderadamente o filho nas suas faltas”, podia ler-se no artigo 1884º. A lei viria a ser alterada e, desde 2007, o castigo físico das crianças passou a ser punido pelo Código Penal, seja pelo crime de violência doméstica ou de maus tratos (art.º 152) ou pelo de ofensa à integridade física (art.º 143).

A nível europeu, a pressão para a abolição dos castigos corporais já vem sendo feita há décadas e a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Crianças, o principal instrumento jurídico desta temática, proíbe todas as formas destas punições nos artigos 19.º e 37.º. Em todo o mundo, 63 Estados já proibiram estes castigos — em 2021, juntaram-se à lista a Coreia do Sul e a Colômbia.

Claro que se impõe clarificar o que se entende por castigo corporal, sobretudo porque Joana Mascarenhas não o classifica como tal, apenas diz que está a “cortar o mal pela raiz”, queixando-se que a criança chorava várias vezes durante a noite e fazia birras. Mas, de acordo com o Comité dos Direitos da Criança das Nações Unidas, no Comentário Geral n.º 8 de 2006, são considerados como castigos corporais todos em que a força física é usada com a intenção de causar algum grau de dor ou desconforto ainda que de “forma ligeira”.

Neste contexto, as acções da influencer podem enquadrar-se no crime de maus tratos, como sugere Nuno Cardoso-Ribeiro.