Candidaturas para o BI Award for Innovation in Healthcare 2023 até 12 de Agosto

Equipas com ideias inovadoras na área da sustentabilidade em saúde podem candidatar-se à 2ª edição do BI Award, uma iniciativa da Boehringer Ingelheim, com o apoio institucional da Ordem dos Médicos.

A primeira edição do BI Award for Innovation in Healthcare, realizada em 2021, recebeu mais de 100 candidaturas e premiou três equipas em áreas relacionadas com a retoma dos níveis assistenciais na sequência das quebras na prestação de cuidados de saúde associadas à pandemia. O valor atribuído a todos os vencedores totalizou 47.500€. Dois anos depois, o prémio regressa e vai distinguir ideias que abordem os inúmeros desafios colocados em todo o sistema de saúde na área da sustentabilidade com o propósito concreto de contribuir, não só para a melhoria dos resultados em saúde, mas também para a qualidade de vida dos portugueses.

Durante o mês de Outubro irá realizar-se um hackathon em que participarão as 12 equipas seleccionadas na fase de candidaturas e que terão a oportunidade de serem acompanhadas por mentores de diferentes especialidades que desempenham um papel essencial no sucesso dos participantes. São eles os responsáveis pelo encaminhamento e apoio das equipas tornando as suas ideias e projectos mais robustos para o pitch final​.

Mentores das equipas seleccionadas Durante o mês de Outubro irá realizar-se um hackathon em que participarão as 12 equipas seleccionadas na fase de candidaturas e que terão a oportunidade de ser acompanhadas pelos seguintes mentores de diferentes especialidades durante 48 horas. Alberto Caldas Afonso , professor catedrático de Pediatria do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar da Universidade do Porto (ICBAS/UP) e diretor do Centro Materno Infantil do Norte

Por outro lado, os mentores de projecto vão contribuir para maximizar o potencial de cada ideia através da orientação, do conhecimento e do suporte emocional a estas equipas. Estes mentores são fonte de inspiração e motivação, uma vez que apoiam os participantes a ultrapassar as dificuldades, aconselhando-os da melhor forma e, com a sua experiência, ajudando a manter o foco na procura de soluções aos diferentes desafios.

Segue-se a apresentação de um pitch a um júri composto por personalidades de renome na área da saúde (ver caixa), que será responsável pela avaliação e selecção das três equipas vencedoras. O objectivo passa por premiar ideias inovadoras que contribuam para optimizar os serviços e cuidados de saúde em Portugal.

Sob o mote “Sustentabilidade para um futuro comum”, os candidatos devem submeter projectos que respondam aos seguintes temas ou áreas: Sustentabilidade do sistema de inovação, Sustentabilidade dos modelos de prestação de cuidados de saúde, Sustentabilidade dos modelos de prestação de cuidados de saúde, Sustentabilidade na adopção de inovação tecnológica e digital, Sustentabilidade centrada no utente e Sustentabilidade ambiental.

Para Carlos Cortes, Bastonário da Ordem dos Médicos (OM), "a inovação desempenha um papel fundamental nesse propósito impulsionando melhorias que têm verdadeiramente impacto na vida das pessoas”. Sem esconder o “entusiasmo” de ver a OM a juntar-se a esta iniciativa, considera que a missão passa por “encontrar projectos que façam a diferença no tratamento dos utentes e que construam um futuro mais promissor para cuidados de saúde de excelência".

Segundo Vanessa Jacinto, Head of Market Access & Public Affairs da Boehringer Ingelheim Portugal, “O BI Award 2023 é uma iniciativa encontrada pela Boehringer Ingelheim para apoiar o sistema de saúde, sempre em linha com a nossa missão de ‘criar valor através da inovação’. E acrescenta ainda que a aposta nesta iniciativa pretende inspirar “projectos que se alinham com a missão de dar a todos os portugueses o direito à saúde e contribuir para a sua qualidade de vida. O Sistema Nacional de Saúde é o pilar central da saúde dos portugueses e, dessa forma, faz-nos todo o sentido promover uma iniciativa que apoia a implementação de projectos que possam colmatar as necessidades do SNS, de forma sustentável.”

Prémios a atribuir no BI Award 2023

A equipa vencedora receberá 20 mil euros, a segunda terá um prémio de dez mil euros e a terceira será recompensada com cinco mil euros.

Destaque ainda para uma novidade relativamente à primeira edição e que consiste na atribuição de mil euros a cada uma das equipas que chegue à fase de discussão dos projectos. Além dos prémios monetários, a organização divulga a possibilidade real de integrar alguns destes projectos em ecossistemas da área da saúde.

Os vencedores serão conhecidos numa cerimónia de entrega de prémios a realizar-se a 24 de Novembro.

Para mais informações sobre as candidaturas ao BI Award for Innovation, aceda ao site https://biaward.pt/