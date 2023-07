Ténis: o nome Borg volta ao rol de vencedores

Passados 14.720 dias sobre o último triunfo de Bjorn Borg, no (então) Grand Prix, o seu filho volta a inscrever o famoso apelido na lista de vencedores do principal circuito profissional masculino. Leo Borg – até aqui mais conhecido do grande público por ter representado o seu pai quando era jovem no filme de 2017, “Borg vs. McEnroe”, sobre a rivalidade entre os antigos campeões – obteve, no Nordea Open, a sua primeira vitória no ATP Tour, ao derrotar o também sueco Elias Ymer, 166.º mundial.

“É absolutamente incrível fazê-lo em casa, diante um público fantástico. Há tantas emoções neste momento, mas não podia estar mais feliz”, admitiu Leo Borg (437.º), ainda no court central do Bastad Tennis Stadion. No encontro da primeira eliminatória que opôs dois wild-cards suecos, foi o mais novo, de 20 anos, a levar melhor, por 7-6 /7/5), 6-3, depois de recuperar de 2-4 no set inicial, que concluiu ganhando os derradeiros quatro pontos. No segundo, Borg chegou a 3-0 e controlou a vantagem até final.

First ATP win for Leo Borg... and it's on clay ??

In the footsteps of his father, six-time Roland-Garros champion ? ??pic.twitter.com/w7HYgtXAvD — Roland-Garros (@rolandgarros) July 18, 2023

“Estava muito nervoso desde o início, mas isto é ténis. É sobre como se lida com isso e eu estou muito contente com a forma como joguei. Tenho trabalhado no meu jogo mental, pois não tenho estado bem nos momentos importantes e fico nervoso. Tento focar-me na próxima bola e não tanto nos meus erros”, contou o jovem sueco que também não contabiliza ainda nenhuma vitória no Challenger Tour. Leo Borg tem actuado maioritariamente no ITF Tour, onde já conquistou dois futures, em 2022 e este ano.

Na segunda ronda, Borg vai defrontar Federico Coria (113.°) que, num embate 100% argentino, eliminou o finalista do ano passado, Sebastián Báez (63.°), pela diferença de dois pontos: 6-4, 4-6 e 7-6 (7/5). O torneio sueco, que decorre no Verão desde 1948 (com excepção de 2020), tem este ano como cabeças de cartaz, Casper Ruud (4.º), Andrey Rublev (7.º), Lorenzo Musetti (16.º), Alexander Zverev (19.º) e o campeão em título, Francisco Cerundolo (20.º).

Em Bastad, está também Francisco Cabral e o seu parceiro Rafael Matos. A dupla luso-brasileira derrotou na ronda inicial o romeno Victor Vlad Cornea e o espanhol Sergio Martos Gomes, por 6-2, 6-4.

Leo Borg, fils de l'illustre Björn Borg, remporte le premier set de son premier tour à Bastad. Le tournoi est à suivre toute la semaine sur @RTLplay. ???? #RTLsports pic.twitter.com/ZnLaMaypzG — RTL sports (@RTLsportsbe) July 18, 2023

Borg é o quinto melhor sueco no ranking ATP, onde o melhor representante é Mikael Ymer (51.º), de 24 anos e irmão mais novo de Elias. Mikael também estava inscrito em Bastad, mas foi suspenso por 18 meses por violar, por três vezes, uma das regras do protocolo antidoping a que estão sujeitos – os jogadores têm que, diariamente, indicar um lugar onde vão estar durante pelo menos uma hora, para poderem ser, eventualmente, controlados. Penalizações semelhantes tiveram recentemente Alizé Cornet e Jason Brooksby.

Com a ausência de Mikael Ymer, Leo Borg ficou mais perto de representar a Suécia na Taça Davis e imitar o pai, que participou em 21 eliminatórias, tendo contribuído para o título em 1975 – e ainda mantém o recorde de 33 encontros ganhos consecutivamente na competição. Bjorn Borg, agora com 67 anos, conquistou 11 títulos do Grand Slam (seis em Roland Garros e cinco em Wimbledon) e ganhou o seu último encontro no circuito, no torneio de Monte-Carlo, em 1983.