Europeu de hóquei em patins: Portugal empata com Espanha

A Espanha, selecção anfitriã e uma das grandes favoritas à conquista do Campeonato da Europa de hóquei em patins, continua sem ganhar no torneio. Nesta terça-feira, em Sant Sadurni d'Anoia, empatou com Portugal (3-3) na 2.ª jornada do Grupo A, o que permite à selecção portuguesa conservar a liderança da classificação.

Tal como havia acontecido na véspera, no embate com a Itália, Portugal entrou praticamente a ganhar na partida. Sensivelmente na primeira abordagem com perigo à baliza espanhola, João Rodrigues aproveitou um passe perfeito de Gonçalo Alves para bater Carles Grau.

Num pavilhão praticamente cheio, a selecção de Espanha acabou por ter mais bola, com ataques mais longos e uma reacção forte à perda. Mas nem por isso foi capaz de criar um volume ofensivo passível de colocar Portugal em sentido. E nas poucas ocasiões em que conseguiu criar perigo, encontrou Pedro Henriques em bom plano, na baliza.

Era um embate entre jogadores que se conhecem bem e entre seleccionadores (Renato Garrido de um lado, Guillem Cabestany, ex-treinador do FC Porto, do outro) com conhecimento mútuo. E voltou a ficar plenamente equilibrado no marcador graças a um golo de Martí Casas, a cerca de dois minutos do intervalo, precedido de um toque com o patim na bola, dentro da área portuguesa.

O lance foi validado mas não mudou o cariz da partida, muito menos agitada do que o jogo com Itália, fruto da maior segurança na posse de bola de parte a parte. No segundo tempo, e já depois de Gonçalo Alves ter desperdiçado um livre directo, o 1-2 acabou por chegar num remate de longa distância. Da linha do meio-campo, Rafa arriscou e foi bem-sucedido recolocando Portugal em vantagem, aos 35'.

Durou pouco, porém. Em vez de aumentar a margem para 1-3, na sequência de um livre directo que João Rodrigues não conseguiu aproveitar, Portugal permitiu que Espanha repusesse a igualdade, também de bola parada, por Pau Bargalló. Faltavam 14 minutos para o fim e, dois minutos depois, os anfitriões beneficiavam de um penálti, cometido por João Rodrigues. Valeu Pedro Henriques, a defender por duas vezes.

Espanha, que tinha empatado na jornada inaugural (2-2 frente a França), forçava mais à procura do golo, que chegou numa stickada de meia distância de Nil Roca. Para evitar a derrota, Portugal estava obrigado a arriscar mais e acelerou um pouco no processo ofensivo. Só que as bolas paradas continuavam a ser uma dor de cabeça e nem a 10.ª falta espanhola redundou em golo português: desta vez foi Hélder Nunes a permitir a defesa de Carles Grau.

Nos instantes finais, o plano mudou. A ideia passou a ser esticar mais o jogo para a meia distância de Hélder Nunes e Gonçalo Alves, com João Rodrigues na área para os desvios. Só que o empate acabaria por chegar... de bola parada, ironicamente. Sergi Aragonés viu cartão azul em lance com Hélder Nunes e, à segunda tentativa (após repetição por movimento irregular do guarda-redes), Gonçalo Alves fez o 3-3.

A 50 segundos do fim, o resultado permitia a Portugal segurar a liderança do grupo e partir para a última jornada com autonomia para decidir o primeiro lugar, que naturalmente confere vantagem no emparelhamento com o último classificado do Grupo B, na fase a eliminar. Na quarta-feira, as contas ficam fechadas diante da França, novamente às 17h30.