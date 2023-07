Instalação artística sobrevoa Lisboa para celebrar 40 anos do CAM da Gulbenkian

Uma instalação artística vai sobrevoar Lisboa, entre quinta-feira e domingo, marcando o arranque das celebrações do 40.º aniversário do Centro de Arte Moderna (CAM) da Fundação Calouste Gulbenkian, na capital portuguesa, anunciou nesta terça-feira a fundação.

"A monumental instalação vai sobrevoar os céus de Lisboa, em vários locais da cidade, entre as 08h00 e as 10h30 e entre as 19h00 e as 21h30 dos dias 20, 21, 22 e 23 de Julho, no âmbito da temporada de arte contemporânea japonesa que vai celebrar os 40 anos do CAM", refere a Fundação Calouste Gulbenkian em comunicado.

O projecto "Masayume" (sonho que se torna real, em português), desenvolvido pelo colectivo Mé, constituído por Haruka Kojin, Kenji Minamigawa e Hirofumi Masui, "nasceu de um sonho de um dos artistas e será mostrado pela primeira vez fora do Japão".

A Fundação Calouste Gulbenkian avisa que "a instalação está sujeita às condições meteorológicas sendo confirmada com um mínimo de 24h00 de antecedência".

O CAM vai celebrar os 40 anos com uma temporada de arte contemporânea japonesa, com vários momentos entre Julho e a reabertura do edifício, prevista para a Primavera de 2024.

No âmbito desta temporada, o Grande Auditório da Fundação acolhe no sábado a performance e instalação audiovisual 100 Cymbals, do compositor e artista visual Ryoji Ikeda, interpretada pelo ensemble Les Percussions de Strasbourg.

De acordo com a Fundação, trata-se de "uma experiência auditiva ímpar que se desenvolve na ténue linha que separa o ruído da ressonância harmónica". Além disso, "é também apresentado um tributo de Ikeda a John Cage: a interpretação livre da obra But what about the noise of crumpling paper, composta em 1985 pelo compositor americano, pioneiro da música aleatória e electroacústica".

No domingo, é apresentada "Cozinha Existencial", uma "paisagem comestível" da artista Lei Saito, "inspirada na sua investigação sobre a culinária, a história e o planeamento urbano da cidade de Lisboa".

"Tendo o Jardim Gulbenkian como pano de fundo, Lei Saito cria uma instalação com vários alimentos e objectos cerâmicos, oferecendo ao público uma surpreendente experiência estética e sensorial", salienta a Fundação.

A programação da temporada de arte contemporânea japonesa inclui performances, música e instalações de arte, com curadoria de Emmanuelle de Montgazon, cruzando diferentes práticas e disciplinas artísticas.

A ideia partiu do conceito arquitectónico de "engawa", que está na base do projecto do arquitecto Kengo Kuma para a remodelação do edifício do CAM, e que designa "um espaço de passagem", interior e exterior, encontrado habitualmente nas casas tradicionais japonesas, segundo a Gulbenkian.

Depois destes primeiros dias em Julho, a temporada é retomada em Setembro, com a artista Mieko Shiomi, de 84 anos, membro do Fluxus desde 1964 - movimento em que também se envolveu Yoko Ono -, que irá apresentar uma obra inédita, interpretada por músicos e artistas portugueses.

Também em Setembro, a artista multidisciplinar Ami Yamasaki, que utiliza o próprio corpo como instrumento, emitindo sons que reflectem as vibrações invisíveis do que nos rodeia, apresenta a performance Manga Scroll, de Christian Marclay, e também uma performance a solo e em dueto com o músico Ko Ishikawa, um intérprete do instrumento Shõ.

Informações sobre horários e bilhetes da temporada de arte contemporânea japonesa podem ser consultadas no site oficial da Fundação Calouste Gulbenkian, https://gulbenkian.pt/cam/engawa/.